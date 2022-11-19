Справа МН17 стала однією з наймасштабніших за кількістю даних у розслідуванні - керівник поліції Нідерландів

17:08 17 листопада Київ, Україна

Керівник центрального відділу кримінальних розслідувань поліції Нідерландів Енді Крааг заявив, що справа про знищення Боїнгу на Донбасі влітку 2014 року стала однією з наймасштабніших за кількістю даних у розслідуванні.

"Я думаю, що немає подібних розслідувань, у яких ми мали б такі обсяги даних, зокрема, з боку свідків і на основі інформації з відкритих джерел", - зазначив він.

Крааг відзначив міжнародне співробітництво слідчих.

"Це міжнародне розслідування. Все, що ми робили у будь-якому розслідуванні рейсу MH17, було зроблено у партнерстві. Якби не співпраця, наприклад, австралійців, ми б не досягли успіху. Ми не зайшли б так далеко, як зараз. І ми також мали наш польовий офіс в Україні", - додав він.

Енді Крааг наголосив, що завершення розслідування та вирок у справі МН17 здійснюється "не заради престижу".

"Ми робили це з єдиною метою. Ми намагаємося домогтися справедливості для тих чоловіків, для тих жінок, для тих дітей, які були вбиті того дня. Ми робили все можливе, щоб знайти правду, і нарешті встановити справедливість і покарати винних", - наголосив представник поліції Нідерландів.