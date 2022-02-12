Справа МН17: нідерландський суд розгляне 3 питання по суті

16:40 21 травень Київ, Україна

7 червня розпочнуться слухання у справі про збитий над Донбасом рейс МН17 , нідерландський суд зосередиться на трьох питаннях: чи був збитий МН17 зенітно-ракетним комплексом «Бук», чи була ракета запущена недалеко від Первомайська і причетність обвинувачених до падіння Боїнга.

Про це в п'ятницю в ході досудового слухання оголосив головуючий суддя Хендрік Стейнхаус (Hendrik Steenhuis).

"Суд зможе обговорити справу за три дні. Обговорення буде зосереджено на трьох питаннях: чи був МН17 збитий ракетою Бук, чи був Бук запущений з поля неподалік від Первомайська та чи були до цього причетні обвинувачені. Суд буде обговорювати ці три питання і буде обговорювати велику кількість документів, які є в справі", - сказав він.

Суддя уточнив, що "судова оцінка буде дана тільки в день винесення вироку".



За словами Стейнхауса, обговорення справи пройде з 7 по 11 червня. 7 червня присвячено процедурним питанням. "8 червня, ми, швидше за все, зможемо обговорити перше і друге питання, а на третій день обговоримо третє питання. Ця частина - можлива роль обвинувачених - буде найбільш об'ємною. Тому п'ятниця, 11 червня, буде резервною", - сказав він.



Далі (17 і 18 червня) слово візьме звинувачення і, можливо, захист Олега Пулатова. Також фігурантами справи є Ігор Гиркин (Стрєлков), Сергій Дубинський і Леонід Харченко.