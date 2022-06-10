Справа MH17: у Нідерландах завершився судовий процес

10 червня, через 8 років, завершився судовий процес із збитого над Донецькою областю літака MH17 Малайзійських авіаліній.
Про це повідомили у Twitter Об'єднаної міжнародної групи з кримінального розслідування MH17.
У причетності до катастрофи MH17 звинувачують трьох росіян та одного громадянина України, який перейшов на бік бойовиків. Прокуратура Нідерландів вимагала довічний термін для обвинувачених у причетності до краху Boeing MH17.
На засіданнях 9 та 10 червня у суді виступав захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова, намагаючись опонувати аргументам сторони звинувачення.
Пулатов у фінальному слові продовжував заперечувати свою провину та наполягав, що і після 7 років розслідування "досі до кінця не зрозуміло, що сталося".
Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року.
Паралельно з цими слуханнями Австралія та Нідерланди розпочали справу у Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).
Пулатов у фінальному слові продовжував заперечувати свою провину та наполягав, що і після 7 років розслідування "досі до кінця не зрозуміло, що сталося".
Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року.
Паралельно з цими слуханнями Австралія та Нідерланди розпочали справу у Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).
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