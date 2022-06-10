Справа MH17: у Нідерландах завершився судовий процес

18:29 10 червня Київ, Україна

10 червня, через 8 років, завершився судовий процес із збитого над Донецькою областю літака MH17 Малайзійських авіаліній.

Про це повідомили у Twitter Об'єднаної міжнародної групи з кримінального розслідування MH17.

У причетності до катастрофи MH17 звинувачують трьох росіян та одного громадянина України, який перейшов на бік бойовиків. Прокуратура Нідерландів вимагала довічний термін для обвинувачених у причетності до краху Boeing MH17.

"Сьогодні був останній день суду з MH17. Оголошення вироку очікується у листопаді чи грудні 2022 року", - зазначають у повідомленні.

На засіданнях 9 та 10 червня у суді виступав захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова, намагаючись опонувати аргументам сторони звинувачення.



Пулатов у фінальному слові продовжував заперечувати свою провину та наполягав, що і після 7 років розслідування "досі до кінця не зрозуміло, що сталося".



Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року.



Паралельно з цими слуханнями Австралія та Нідерланди розпочали справу у Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).