Делегація із Франції прибула на Тайвань

12:40 08 вересня Київ, Україна

7 вересня парламентарі Франції прибули на Тайвань.

Про це повідомляє французька телерадіокомпанія RFI.



Візит французької делегації пройде якраз у момент, коли Тайвань проводить дводенні навчання з бойовими стрільбами на стратегічному острові, розташованому між його узбережжям та Китаєм.



У Міністерстві закордонних справ Тайваню повідомили, що делегацію із п'яти французьких парламентаріїв очолює сенатор Сиріль Пеллават. Це вже четвертий візит французьких депутатів на острів за рік.



Зазначимо, що це найбільша делегація європейських політиків, яка відвідує острів після масштабних військових навчань Китаю у відповідь на тайванський візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.



Тайвань живе під постійною загрозою вторгнення з боку Пекіна, який обурений будь-якими візитами західних політиків та чиновників. Зокрема, на початку серпня Пекін провів демонстрацію військової сили у відповідь на візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайваню.



Масштабні навчання за участю ВМС та ВПС тривали тиждень, ставши найбільшими та агресивнішими з середини 1990-х років.