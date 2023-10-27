Делегація ХАМАС та заступник глави МЗС Ірану прибули до москви

Представники палестинського угруповання ХАМАС та заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані 26 жовтня прибули до москви.
Про це заявила представниця МЗС росії марія захарова під час брифінгу.
З ким зустрічатиметься делегація ХАМАСу, невідомо. У свою чергу Алі Багері Кані проведе переговори із заступником міністра закордонних справ росії Михайлом Галузіним.
До речі, росія підтримує відносини з бойовиками ХАМАС на офіційному рівні і не визнає угруповання терористичним. Делегації анклаву регулярно відвідують москву.
Поточний візит ХАМАС став першим із часу вторгнення палестинських бойовиків на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.
З ким зустрічатиметься делегація ХАМАСу, невідомо. У свою чергу Алі Багері Кані проведе переговори із заступником міністра закордонних справ росії Михайлом Галузіним.
До речі, росія підтримує відносини з бойовиками ХАМАС на офіційному рівні і не визнає угруповання терористичним. Делегації анклаву регулярно відвідують москву.
Поточний візит ХАМАС став першим із часу вторгнення палестинських бойовиків на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.
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