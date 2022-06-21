Decathlon йде з російського ринку 27 червня

11:02 21 червня Київ, Україна

Французька мережа спортивних продуктів Decathlon з 27 червня призупиняє діяльність в Росії.

 
Буде закрито як магазини, так і продажі на сайті.

Про це повідомляє сайт мережі.

Причиною зупинки роботи в Decathlon називають труднощі з постачанням та обіцяють, що клієнти отримають вже оформлені замовлення.

До 26 червня включно буде відкрито 36 магазинів у 16 регіонах. На сайті можна буде оформити покупку до 22:00.
 
"26 червня ми тимчасово зупиняємо діяльність у Росії", - йдеться у заяві компанії.