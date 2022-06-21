Decathlon йде з російського ринку 27 червня

11:02 21 червня Київ, Україна

Французька мережа спортивних продуктів Decathlon з 27 червня призупиняє діяльність в Росії.

Буде закрито як магазини, так і продажі на сайті.



Про це повідомляє сайт мережі.



Причиною зупинки роботи в Decathlon називають труднощі з постачанням та обіцяють, що клієнти отримають вже оформлені замовлення.



До 26 червня включно буде відкрито 36 магазинів у 16 регіонах. На сайті можна буде оформити покупку до 22:00.