Навіть у Росії розкритикували путінське "перемир'я" – ISW

Ідея глави Кремля Володимира Путіна про "перемир'я" посилила невдоволення російським лідером і викликала шквал критики. Про це у п'ятницю, 6 січня, пише Інститут вивчення війни (ISW).
Зокрема, фахівці вказують, що Ігор Гіркін назвав путінське "припинення вогню" "сміливим та рішучим кроком до поразки та капітуляції" військ Росії.
Інші відомі мілблогери, як йдеться у звіті ISW, використали слова путіна про "перемир'я", щоб ще раз розкритикувати Кремль за ведення війни.
Зазначимо, російські окупанти за три години оголошеного ними різдвяного "перемир'я" 14 разів обстріляли з артилерії один із населених пунктів Луганської області.
Також повідомлялося, що за дев'ять років війни Росії жодного разу не дотримувалися домовленостей про перемир'я, продовжуючи обстрілювати українські позиції на Донбасі і завдавати втрат ЗСУ.
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