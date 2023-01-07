Навіть у Росії розкритикували путінське "перемир'я" – ISW

07:47 07 січня Київ, Україна

Ідея глави Кремля Володимира Путіна про "перемир'я" посилила невдоволення російським лідером і викликала шквал критики. Про це у п'ятницю, 6 січня, пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, фахівці вказують, що Ігор Гіркін назвав путінське "припинення вогню" "сміливим та рішучим кроком до поразки та капітуляції" військ Росії.

Інші відомі мілблогери, як йдеться у звіті ISW, використали слова путіна про "перемир'я", щоб ще раз розкритикувати Кремль за ведення війни.

"Оголошення про припинення вогню, ймовірно, продовжуватиме служити причиною невралгії для голосів в інформаційному просторі Росії, які раніше мають взаємопідкріплюючі відносини з путіним", - додали фахівці.

Зазначимо, російські окупанти за три години оголошеного ними різдвяного "перемир'я" 14 разів обстріляли з артилерії один із населених пунктів Луганської області.

Також повідомлялося, що за дев'ять років війни Росії жодного разу не дотримувалися домовленостей про перемир'я, продовжуючи обстрілювати українські позиції на Донбасі і завдавати втрат ЗСУ.