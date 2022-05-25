Навіть в Антарктиді можна заразитися коронавірусом

14:33 22 грудня Киев, Украина

Пандемія тепер в повному сенсі охопила весь світ. Тепер вірус є там, де його не чекав ніхто. Сьогодні, 22 грудня, телебачення Австралії повідомило про те, що Антарктида тепер не є зоною, вільною від небезпеки зараження COVID-19. І на цьому віддаленому континенті COVID-19 виявлено у 36 осіб на чилійській дослідницькій станції О'Хіггінс.

Зазначено, що серед тих, що заразилися - 26 чилійських військових і 10 осіб з обслуговчого персоналу. Їх евакуювали в місто Пунта-Аренас на півдні Чилі, вони знаходяться на самоізоляції і почуваються добре. У трьох членів екіпажу корабля, який прибув на допомогу базі, теж виявили коронавірус.

О'Хіггінс - одна з 13 чинних чилійських баз в Антарктиці. Вона знаходиться неподалік від самої північної точки Антарктичного півострова. Як зазначає телеканал, до неї важко дістатися навіть за антарктичними мірками.

Незважаючи на те, що в Антарктиці ніхто не живе постійно, за зиму там побували близько тисячі дослідників і інших відвідувачів.

Напередодні повідомлялося, що в США за тиждень зафіксована рекордна кількість нових випадків зараження коронавірусом серед дітей - зростання склало 25% і перевищило 182 тисячі випадків.