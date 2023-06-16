Данія закупить нові підводні човни для стримування експедицій росії в Балтійському морі

10:47 14 червня Київ, Україна

Данія планує закупити нові підводні човни, щоб зміцнити морський потенціал і стримати експедиції москви в Балтійському морі.

Про це повідомляє видання Breaking Defense.



За словами голови зовнішньополітичного комітету Данії Майкла Ааструпа Єнсена, його країна відмовилася від свого флоту підводних човнів у 2004 році, але законодавці активно розмірковують над тим, чи купувати їх знову, чи покладатися на "тісну співпрацю з друзями для забезпечення таких можливостей".



Він зазначив, що дискусії про підводні човни проходять "прямо зараз" як частина широкого політичного аналізу майбутніх оборонних потреб Данії.

"Данія має дуже стратегічне значення, а це означає, що всі кораблі ВМС росії повинні проходити через наші води, якщо вони виходять із Санкт-Петербурга або Калінінграда, і тому нам потрібно посилити нашу глибоку оборону, що є для нас абсолютно новим пробудженням", - сказав Ааструп Єнсен.

У 2022 році Копенгаген пообіцяв інвестувати 5,8 млрд доларів у нові військово-морські кораблі, які будуть збудовані найближчими роками.



Як повідомляє видання, очікується, що рішення буде ухвалено найближчим часом у рамках останньої оборонної угоди Данії - документа, який встановлює перелік можливостей, набутих протягом десяти років.