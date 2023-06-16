Данія закупить нові підводні човни для стримування експедицій росії в Балтійському морі

Данія планує закупити нові підводні човни, щоб зміцнити морський потенціал і стримати експедиції москви в Балтійському морі.
Про це повідомляє видання Breaking Defense.
За словами голови зовнішньополітичного комітету Данії Майкла Ааструпа Єнсена, його країна відмовилася від свого флоту підводних човнів у 2004 році, але законодавці активно розмірковують над тим, чи купувати їх знову, чи покладатися на "тісну співпрацю з друзями для забезпечення таких можливостей".
Він зазначив, що дискусії про підводні човни проходять "прямо зараз" як частина широкого політичного аналізу майбутніх оборонних потреб Данії.
За словами голови зовнішньополітичного комітету Данії Майкла Ааструпа Єнсена, його країна відмовилася від свого флоту підводних човнів у 2004 році, але законодавці активно розмірковують над тим, чи купувати їх знову, чи покладатися на "тісну співпрацю з друзями для забезпечення таких можливостей".
Він зазначив, що дискусії про підводні човни проходять "прямо зараз" як частина широкого політичного аналізу майбутніх оборонних потреб Данії.
У 2022 році Копенгаген пообіцяв інвестувати 5,8 млрд доларів у нові військово-морські кораблі, які будуть збудовані найближчими роками.
Як повідомляє видання, очікується, що рішення буде ухвалено найближчим часом у рамках останньої оборонної угоди Данії - документа, який встановлює перелік можливостей, набутих протягом десяти років.
Як повідомляє видання, очікується, що рішення буде ухвалено найближчим часом у рамках останньої оборонної угоди Данії - документа, який встановлює перелік можливостей, набутих протягом десяти років.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі