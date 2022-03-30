Данія виділила 785 мільйонів доларів на знищення норок

14:02 05 листопада Київ, Україна

З минулого тижня уряд Данії зайнявся активним знищенням норок. На сьогодні вже вбиті всі тварини на 67 фермах, всього на території країни їх налічується 1139, це близько 17 млн особин.

Про це 4 листопада оголосила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

"Ми несемо велику відповідальність щодо нашого власного населення, але зі знайденою мутацією ми несемо ще більшу відповідальність і за весь інший світ", - сказала вона.

У людей і норок виявили штам вірусу, який знижує здатність організму виробляти антитіла до SARS-CoV-2 , що потенційно знижує ефективність майбутніх вакцин.



Прем'єр-міністр Данії повідомила про 12 людей, які заразилися новою версією коронавірусу, викликаною норками. У Всесвітній організації охорони здоров'я сказали Reuters, що отримали від влади Данії інформацію про зараження деяких людей версією коронавірусу з "деякими генетичними змінами".

Данія вважається найбільшим в світі виробником хутра норки. У країні налічується від 15 до 17 мільйонів особин норок, які живуть на 1139 фермах. Прем'єр оголосила про рішення знищити всіх норок після того, як кількість інфікованих ферм зросла до 207.



На знищення всіх норок планують виділити п'ять мільярдів данських крон (785 мільйонів доларів).