Данія збільшить на 110 мільйонів євро фінансову допомогу Україні

Данія збільшить свою фінансову допомогу Україні на 110 мільйонів євро.
Про це повідомила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на конференції за участю міністрів оборони кількох європейських країн.
Понад 20 країн 11 серпня беруть участь у конференції північноєвропейських союзників щодо підтримки України на рівні міністрів оборони у Копенгагені.
Як повідомлялося, 10 серпня Міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великобританією ініціативи щодо навчання українських військових.
У 2022 році на проєкт підтримки підготовки українських військових буде виділено 100 мільйонів данських крон.
Раніше про участь у підготовці українських військових оголосили Фінляндія, Швеція, Канада.
Як повідомлялося, 10 серпня Міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великобританією ініціативи щодо навчання українських військових.
У 2022 році на проєкт підтримки підготовки українських військових буде виділено 100 мільйонів данських крон.
Раніше про участь у підготовці українських військових оголосили Фінляндія, Швеція, Канада.
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