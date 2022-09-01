Данія збільшить на 110 мільйонів євро фінансову допомогу Україні

14:11 11 серпня Київ, Україна

Данія збільшить свою фінансову допомогу Україні на 110 мільйонів євро.

Про це повідомила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на конференції за участю міністрів оборони кількох європейських країн.

"Це війна проти цінностей, на яких побудована Європа і вільний світ. Сьогодні ми підтверджуємо нашу відданість підтримці України", - сказала вона.

Понад 20 країн 11 серпня беруть участь у конференції північноєвропейських союзників щодо підтримки України на рівні міністрів оборони у Копенгагені.



Як повідомлялося, 10 серпня Міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великобританією ініціативи щодо навчання українських військових.



У 2022 році на проєкт підтримки підготовки українських військових буде виділено 100 мільйонів данських крон.



Раніше про участь у підготовці українських військових оголосили Фінляндія, Швеція, Канада.