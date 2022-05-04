Данія ставить фінальну крапку на ері копалин

16:36 04 грудня Київ, Україна

До 2050 року Данія планує повністю припинити видобуток викопного палива, а саме газу і нафти в Північному морі, з метою скоротити викиди вуглецю.

Данія - найбільший виробник нафти в Європейському Союзі - припинить видавати нові ліцензії на розроблення нафтових і газових родовищ в Північному морі і повністю припинить видобуток до 2050 року. Таким чином, в надрах залишаться недоторканими близько 150 мільйонів барелів нафти і еквівалентів.



Про це заявив міністр клімату та енергетики Данії Ден Йоргенсен.

"Зараз ми ставимо фінальну крапку на ері копалин", - заявив Йоргенсен.

Рішення про припинення видобутку обійдеться Данії приблизно в 13 млрд крон (2,1 млрд доларів). Про те, як королівство буде компенсувати ці витрати, поки не повідомляється.

"Ми сподіваємося, що це може надихнути інших. Ми - перша країна зі значним виробництвом, яка зробила такий крок. Ідея полягає в тому, що інші подивляться на нас і скажуть: "Якщо Данія може це зробити, то зможемо і ми", - сказав Йоргенсен.

Історія данського нафтовидобутку в Північному морі налічує близько 60 років. Видобуток в Данії за підсумками 2020 року, як очікується, складе 83 тисячі барелів нафти і еквівалент 21 тисячі барелів природного газу.



Нагадаємо, також Данія до 2035 року відмовиться від використання вуглеводневої сировини: весь енергосектор перейде на поновлювані джерела. Країна планує скоротити викиди вуглецю на 70% до 2030 року в порівнянні з рівнем 1990 року.



У своєму недавньому прогнозі аналітики ОПЕК заявили, що епоха нафти добігає кінця. Картель визнав, що для розвинених країн епоху нафти можна вважати закінченою. Але очікування все одно оптимістичні - пік попиту на чорне золото ще попереду, а забезпечать його країни, що розвиваються.