Данія ставить фінальну крапку на ері копалин

До 2050 року Данія планує повністю припинити видобуток викопного палива, а саме газу і нафти в Північному морі, з метою скоротити викиди вуглецю.
Данія - найбільший виробник нафти в Європейському Союзі - припинить видавати нові ліцензії на розроблення нафтових і газових родовищ в Північному морі і повністю припинить видобуток до 2050 року. Таким чином, в надрах залишаться недоторканими близько 150 мільйонів барелів нафти і еквівалентів.
Про це заявив міністр клімату та енергетики Данії Ден Йоргенсен.
Про це заявив міністр клімату та енергетики Данії Ден Йоргенсен.
Рішення про припинення видобутку обійдеться Данії приблизно в 13 млрд крон (2,1 млрд доларів). Про те, як королівство буде компенсувати ці витрати, поки не повідомляється.
Історія данського нафтовидобутку в Північному морі налічує близько 60 років. Видобуток в Данії за підсумками 2020 року, як очікується, складе 83 тисячі барелів нафти і еквівалент 21 тисячі барелів природного газу.
Нагадаємо, також Данія до 2035 року відмовиться від використання вуглеводневої сировини: весь енергосектор перейде на поновлювані джерела. Країна планує скоротити викиди вуглецю на 70% до 2030 року в порівнянні з рівнем 1990 року.
У своєму недавньому прогнозі аналітики ОПЕК заявили, що епоха нафти добігає кінця. Картель визнав, що для розвинених країн епоху нафти можна вважати закінченою. Але очікування все одно оптимістичні - пік попиту на чорне золото ще попереду, а забезпечать його країни, що розвиваються.
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