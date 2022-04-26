Данія стала донором Фонду відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури

Данія зробила внесок і стала першим донором Фонду відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міненерго.
Кошти Данії будуть використані для придбання аварійного енергетичного обладнання, палива для виробництва електроенергії та опалення, а також для інших видів підтримки, йдеться в повідомленні Енергетичного співтовариства.
На початку квітня Енергетична спільнота створила Фонд для відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури. Його донорами стануть переважно держави-члени ЄС, а також міжнародні компанії та корпорації.
Консолідовані кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої чи зруйнованої внаслідок бойових дій на території України.
Обрання постачальників здійснюватиметься міжнародними закупівельними агентствами з досвідом у галузі енергетики.
Енергетичне співтовариство – міжнародна організація, що включає країни Євросоюзу і треті країни. Мета діяльності – розширення енергетичного ринку ЄС на країни Південно-Східної Європи та інші. Країни-члени беруть на себе зобов'язання в галузі енергетики, згідно з якими створюють нормативно-правову базу відповідно до Acquis communautaire ЄС та лібералізують свої енергетичні ринки.
Консолідовані кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої чи зруйнованої внаслідок бойових дій на території України.
Обрання постачальників здійснюватиметься міжнародними закупівельними агентствами з досвідом у галузі енергетики.
Енергетичне співтовариство – міжнародна організація, що включає країни Євросоюзу і треті країни. Мета діяльності – розширення енергетичного ринку ЄС на країни Південно-Східної Європи та інші. Країни-члени беруть на себе зобов'язання в галузі енергетики, згідно з якими створюють нормативно-правову базу відповідно до Acquis communautaire ЄС та лібералізують свої енергетичні ринки.
У 2020 році Україна посіла друге місце у загальному рейтингу країн-учасниць Енергетичного співтовариства за рівнем імплементації європейського законодавства.
6 квітня Енергетичне співтовариство Європи створило Фонд відновлення енергетичної інфраструктури України.
6 квітня Енергетичне співтовариство Європи створило Фонд відновлення енергетичної інфраструктури України.
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