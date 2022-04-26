Данія стала донором Фонду відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури

09:54 26 квітня Київ, Україна

Данія зробила внесок і стала першим донором Фонду відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міненерго.

"Щира вдячність першому донору, Данії, за те, що вона відповіла на заклик України надати невідкладну підтримку енергетичному сектору у ці важкі часи війни", – прокоментував міністр.

Кошти Данії будуть використані для придбання аварійного енергетичного обладнання, палива для виробництва електроенергії та опалення, а також для інших видів підтримки, йдеться в повідомленні Енергетичного співтовариства.

"Енергетичний сектор України сильно постраждав від війни, і вони звернулися до нас за допомогою. Данія у тісній співпраці з Європейською комісією та Енергетичною спільнотою створила систему, завдяки якій країни ЄС тепер можуть робити внески для енергетичного сектору України", – сказав міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ден Йоргенсен.

На початку квітня Енергетична спільнота створила Фонд для відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури. Його донорами стануть переважно держави-члени ЄС, а також міжнародні компанії та корпорації.



Консолідовані кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої чи зруйнованої внаслідок бойових дій на території України.



Обрання постачальників здійснюватиметься міжнародними закупівельними агентствами з досвідом у галузі енергетики.



Енергетичне співтовариство – міжнародна організація, що включає країни Євросоюзу і треті країни. Мета діяльності – розширення енергетичного ринку ЄС на країни Південно-Східної Європи та інші. Країни-члени беруть на себе зобов'язання в галузі енергетики, згідно з якими створюють нормативно-правову базу відповідно до Acquis communautaire ЄС та лібералізують свої енергетичні ринки.

У 2020 році Україна посіла друге місце у загальному рейтингу країн-учасниць Енергетичного співтовариства за рівнем імплементації європейського законодавства.



6 квітня Енергетичне співтовариство Європи створило Фонд відновлення енергетичної інфраструктури України.