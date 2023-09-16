Данія отримала F-35 замість F-16, частину з яких відправлять в Україну

17:26 15 вересня Київ, Україна

Чотири новітні американські винищувачі F-35 приземлилися на авіабазі в Данії, щоб замінити застарілі F-16 , частину з яких Данія пообіцяла надати Україні.

Про це повідомляє інформагентство AP.

На авіабазі Скрідструп зібралися чиновники та офіцери. Винищувачі в кольорах данських ВПС здійснили кілька прольотів перед тим, як приземлитися.



Україна просила західні винищувачі, щоб протистояти російському вторгненню, що почалося в лютому 2022 року. Нещодавно США дозволили Данії та Нідерландам надати Україні літаки американського виробництва.



Данія замовила 27 винищувачів F-35 на суму 2,2 мільярда доларів. Вони замінять повітряний флот країни з 30 F-16, яким уже понад 40 років, у рамках перехідного етапу, який триватиме до кінця 2025 року.



Після урочистого прибуття перші чотири літаки будуть офіційно передані Данії американським виробником Lockheed Martin на церемонії 1 жовтня.