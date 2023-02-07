Данія планує передати Україні танки Leopard 1A5 - ЗМІ

Данія планує передати Україні танки Leopard 1A5, які вже не входять до складу збройних сил країни, повідомляє видання DR Nyheder.
Списані данські танки Leopard 1A5 будуть очищені від пилу, підготовлені та відправлені на поле бою в Україні.
Видання зазначає, що танки було продано у 2010 році компанії FFG у Фленсбурзі, Німеччина. Однак вони й досі перебувають у Данії. Очікується, що перші танки надійдуть протягом кількох місяців.
Танки Leopard 1A5 озброєні гарматою, яка менш потужна, ніж у сучасних танків Leopard 2 збройних сил. Старіші моделі також не так добре броньовані, зазначає видання.
За даними Business Insider, всього уряд Німеччини дав зелене світло на експорт в Україну 187 танків Leopard 1. 99 із них належать компанії FFG у Фленсбурзі, яка свого часу купила данський запас знятого з експлуатації Leopard 1.
Списані данські танки Leopard 1A5 будуть очищені від пилу, підготовлені та відправлені на поле бою в Україні.
Видання зазначає, що танки було продано у 2010 році компанії FFG у Фленсбурзі, Німеччина. Однак вони й досі перебувають у Данії. Очікується, що перші танки надійдуть протягом кількох місяців.
Танки Leopard 1A5 озброєні гарматою, яка менш потужна, ніж у сучасних танків Leopard 2 збройних сил. Старіші моделі також не так добре броньовані, зазначає видання.
За даними Business Insider, всього уряд Німеччини дав зелене світло на експорт в Україну 187 танків Leopard 1. 99 із них належать компанії FFG у Фленсбурзі, яка свого часу купила данський запас знятого з експлуатації Leopard 1.
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