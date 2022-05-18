Данія відмовиться від масок в громадському транспорті

20:14 13 серпня Київ, Україна





Масковий режим буде скасовано 14 серпня, повідомило в п'ятницю Міністерство транспорту країни.



Уряд Данії ухвалив рішення скасувати вимогу носити захисні маски в громадському транспорті, однак ця вимога збережеться в аеропортах і літаках.Масковий режим буде скасовано 14 серпня, повідомило в п'ятницю Міністерство транспорту країни.

Як зазначається, раніше уряд планував скасувати цю вимогу з 1 вересня. Однак після скасування вимоги про дистанцію в один метр в громадських місцях було вирішено прискорити скасування і маскового режиму.

«Ми вимагали маску для обличчя при вході і виході з громадського транспорту, оскільки дотримуватися дистанції може бути важко. Але коли вимоги про дистанцію більше не існує, ми вирішили зараз його (масковий режим - ред.) скасувати», - заявив міністр транспорту Данії Бенні Енгельбрехт.

У той самий час в Данії залишається необхідним носіння масок в аеропортах і літаках, оскільки на цей вид транспорту поширюються міжнародні правила.



За даними сайту Worldometer, в Данії з початку пандемії коронавірусу зафіксували майже 328 тис. випадків COVID-19, з них - 2,5 тис. летальних, одужали понад 312 тис. хворих.