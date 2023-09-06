Данія розпочала навчання українських льотчиків на F-16

19:38 22 серпня Київ, Україна

У Данії розпочався процес навчання вісьмох українських льотчиків на винищувачах F-16.



Повідомлення з'явилося у матеріалі агентства Reuters, яке посилається на інформацію від представників Збройних сил Данії. Це сталося у вівторок, 22 серпня.



Як йдеться в офіційній заяві, на військову авіабазу у Скрідструпі прибули вісім пілотів з України у супроводі 65 військовослужбовців. Останніх також навчать технічного обслуговування та експлуатації винищувачів.