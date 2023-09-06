Данія розпочала навчання українських льотчиків на F-16

У Данії розпочався процес навчання вісьмох українських льотчиків на винищувачах F-16.
Повідомлення з'явилося у матеріалі агентства Reuters, яке посилається на інформацію від представників Збройних сил Данії. Це сталося у вівторок, 22 серпня.
Як йдеться в офіційній заяві, на військову авіабазу у Скрідструпі прибули вісім пілотів з України у супроводі 65 військовослужбовців. Останніх також навчать технічного обслуговування та експлуатації винищувачів.
Повідомлення з'явилося у матеріалі агентства Reuters, яке посилається на інформацію від представників Збройних сил Данії. Це сталося у вівторок, 22 серпня.
Як йдеться в офіційній заяві, на військову авіабазу у Скрідструпі прибули вісім пілотів з України у супроводі 65 військовослужбовців. Останніх також навчать технічного обслуговування та експлуатації винищувачів.
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