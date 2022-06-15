Данія та Канада завершили "війну віскі" за острів в Арктиці

12:30 15 червня Київ, Україна

Данія та Канада завершили інтелігентну війну, або «війну віскі», що тривала майже пів століття, повідомив міністр закордонних справ Данії Еппе Кофод.

Данія з Гренландією та Канада 14 червня підписали історичну угоду про врегулювання давньої територіальної суперечки. Вона стосується приналежності острова Ганса в протоці Кеннеді — частини протоки Нерса між Гренландією та Канадою. Площа цього безлюдного острова всього близько 1,2 квадратних кілометра, проте 49 років він був предметом найкумеднішої і абсолютно безкровної «війни», в якій не обійшлося без алкоголю.

Близько 60% острова тепер належатиме Данії, близько 40% — Канаді.

Таким чином, країни створили найдовший морський кордон у світі (3882 кілометри), а Канада тепер має сухопутний кордон із Європейським Союзом.



Острів Ганса розташований у територіальних водах Канади та Данії посередині протоки Кеннеді. Довгі роки приналежність його оскаржувалась як Данією, так і Канадою.

Інтелігентна війна, або «війна віскі» полягала в тому, що багато років на острові змінювалися державні прапори. Канадська делегація прибувала на острів, встановлювала свій прапор і залишала ящик віскі для данців, данська демонтувала канадський прапор, встановлювала свій і залишала ящик шнапсу або бренді для канадців.