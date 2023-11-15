Данія готується перевіряти танкери з нафтою рф і за потреби блокувати їх

15:13 15 листопада Київ, Україна

Данія збирається провести перевірку танкерів з російською нафтою у своїх водах і за потреби блокувати їх, повідомляє Financial Times, посилаючись на джерела, знайомі з переговорами в Брюсселі.



Основний фокус буде зосереджений на танкерах, які не мають західної страховки. Перевірки будуть проводитися відповідно до міжнародних законів, що надають країнам право інспектувати судна через побоювання щодо можливої шкоди навколишньому середовищу.



Умови "стелі цін" на російське паливо припускають, що західні страхові компанії можуть надавати послуги страхування перевезень нафти з росії лише у випадку, якщо ціна нафти не перевищує $60 за барель. Однак Євросоюз підозрює, що багато суден, які перевозять російську нафту, не мають такої страховки, зокрема, покриття збитків від витоків і розливу нафти.



Більшість морських поставок російської нафти проходить через Балтійське море, і близько 60% цього обсягу проходить через територіальні води Данії. За оцінками Financial Times, щодня через Данські протоки проходить близько двох мільйонів барелів російської нафти, що відповідає трьом танкерам класу Aframax.



Газета звернулася за коментарями до представників Данії, зазначаючи, що успіх цієї ініціативи залежатиме від ефективності данських Військово-морських сил у зупинці та перевірці танкерів. Однак залишається питання, як вчинити у разі відмови судна зупинятися. Представник об'єднаного військового командування Данії заявив, що данські військові "не перевіряють документи чи судна, що проходять через протоки, окрім випадків, пов'язаних із безпекою на морі".