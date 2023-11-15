Данія буде відповідальною за перевірку та блокування російських нафтових танкерів

11:33 15 листопада Київ, Україна

Згідно з новими планами Європейського Союзу, Данії буде доручено перевіряти та потенційно блокувати російські нафтові танкери, що проходять через її води.

Про це повідомила у середу, 15 листопада, газета Financial Times.



Зазначається, що Захід нині шукає нові способи запровадити верхню межу цін на російську нафту.



За словами трьох джерел, обізнаних з переговорами в Брюсселі, Данія перевірятиме танкери відповідно до законів, які дозволяють державам перевіряти судна, які, на їхню думку, становлять загрозу для довкілля.



Данія буде націлена на танкери, які проходять через данські протоки без західної страховки, йдеться у звіті FT. Як пише видання, вся російська нафта, що транспортується через Балтійське море, або приблизно 60% загального обсягу морського експорту, перетинає данські протоки на шляху до міжнародних ринків.



У грудні минулого року країни "Великої сімки", Європейський Союз та Австралія запровадили обмеження на експорт російської нафти морським транспортом на рівні 60 доларів за барель через війну росії в Україні. Але зростання світових цін на нафту цього року призвело до того, що значна частина російської нафти торгується вище цього обмеження.