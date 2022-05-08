Дайвери знайшли легендарну шифрувальну машинку Enigma

19:14 07 грудня Київ, Україна

Німецькі дайвери завдяки щасливому випадку виявили на дні Балтійського моря шифрувальну машинку "Енігма", часів Другої світової війни, нирці відразу зрозуміли, що мають справу з артефактом , саме цю машинку використовували нацисти для шифрування і дешифрування секретних повідомлень.

Знахідку передали в археологічний музей. Відновлювати легендарний предмет, про який навіть зняли художній фільм, будуть близько року. Експерти вважають, що шифрувальну машину скинули за борт в останні дні війни. Історики вважають, що це було саме надводне судно, оскільки на німецьких субмаринах використовувалися більш складні, чотиригвинтові моделі Енігми.



Союзні війська невпинно працювали над розшифровкою кодів, вироблених машиною Enigma, які змінювалися кожні 24 години. Британський математик Алан Тьюринг очолив групу вчених, яка зламала код в 1941 році. Цей прорив допоміг союзникам розшифрувати важливі радіоповідомлення про німецькі військові пересування.



