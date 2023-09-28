Цукерберг представив нові продукти зі штучним інтелектом

Генеральний директор компанії Meta Марк Цукерберг 27 вересня презентував нові продукти зі штучним інтелектом.
Про це повідомляє Reuters.
Серед нових гаджетів, представлених на конференції Meta Connect:
Серед нових гаджетів, представлених на конференції Meta Connect:
- Нове покоління "розумних" окулярів. Вони можуть відповідати на запитання, фотографувати, надсилати фото та відео у WhatsApp, Facebook та Instagram, а також проводити прямі трансляції у соцмережах. Крім того, пристрій можна використовувати як навушники та диктофон.
- Боти, які створюють фотореалістичні зображення.
- Оновлена гарнітура віртуальної реальності.
Цукерберг описав ці продукти як ті, "що поєднують віртуальний та реальний світи", і підкреслив, що Meta прагне надавати "недорогий або безкоштовний" штучний інтелект, який може інтегруватися в повсякденну рутину.
Крім того, керівник Meta пообіцяв, що нове покоління "розумних" окулярів Ray-Ban (ESLX.PA) від Meta з'явиться у продажу 17 жовтня. Їхня ціна складе 299 доларів.
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