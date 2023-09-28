Цукерберг представив нові продукти зі штучним інтелектом

16:24 28 вересня Київ, Україна

Генеральний директор компанії Meta Марк Цукерберг 27 вересня презентував нові продукти зі штучним інтелектом.
 
Про це повідомляє Reuters.

Серед нових гаджетів, представлених на конференції Meta Connect:
  • Нове покоління "розумних" окулярів. Вони можуть відповідати на запитання, фотографувати, надсилати фото та відео у WhatsApp, Facebook та Instagram, а також проводити прямі трансляції у соцмережах. Крім того, пристрій можна використовувати як навушники та диктофон.
  • Боти, які створюють фотореалістичні зображення.
  • Оновлена гарнітура віртуальної реальності.
Цукерберг описав ці продукти як ті, "що поєднують віртуальний та реальний світи", і підкреслив, що Meta прагне надавати "недорогий або безкоштовний" штучний інтелект, який може інтегруватися в повсякденну рутину.
"Іноді ми впроваджуємо інновації, випускаючи щось, чого ще ніхто не бачив. Але іноді ми впроваджуємо інновації, взявши щось приголомшливе, але дуже дороге і зробивши його доступним для всіх або навіть безкоштовним", — сказав Цукерберг.
Крім того, керівник Meta пообіцяв, що нове покоління "розумних" окулярів Ray-Ban (ESLX.PA) від Meta з'явиться у продажу 17 жовтня. Їхня ціна складе 299 доларів.