Цукерберг представив нові продукти зі штучним інтелектом

16:24 28 вересня Київ, Україна

Генеральний директор компанії Meta Марк Цукерберг 27 вересня презентував нові продукти зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє Reuters.



Серед нових гаджетів, представлених на конференції Meta Connect:

Нове покоління "розумних" окулярів. Вони можуть відповідати на запитання, фотографувати, надсилати фото та відео у WhatsApp, Facebook та Instagram, а також проводити прямі трансляції у соцмережах. Крім того, пристрій можна використовувати як навушники та диктофон.

Боти, які створюють фотореалістичні зображення.

Оновлена гарнітура віртуальної реальності.

Цукерберг описав ці продукти як ті, "що поєднують віртуальний та реальний світи", і підкреслив, що Meta прагне надавати "недорогий або безкоштовний" штучний інтелект, який може інтегруватися в повсякденну рутину.

"Іноді ми впроваджуємо інновації, випускаючи щось, чого ще ніхто не бачив. Але іноді ми впроваджуємо інновації, взявши щось приголомшливе, але дуже дороге і зробивши його доступним для всіх або навіть безкоштовним", — сказав Цукерберг.

Крім того, керівник Meta пообіцяв, що нове покоління "розумних" окулярів Ray-Ban (ESLX.PA) від Meta з'явиться у продажу 17 жовтня. Їхня ціна складе 299 доларів.