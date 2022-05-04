ЦРУ проінструктувало росіян, як зв'язатися зі спецслужбою

10:37 04 травня Київ, Україна

ЦРУ на своїх офіційних сторінках у соцмережах опублікувало інструкції російською мовою, які пояснюють, як безпечно вийти на зв'язок із спецслужбою.

Про це пише The Washington Post.



Інструкції, зокрема, містять рекомендації використовувати Tor або VPN, а також відкривати браузер у режимі інкогніто та видаляти історію – і робити це не зі свого комп'ютера.



ЦРУ просить тих, хто звертається до відомства, вказувати своє повне ім'я та посаду, контактні дані, а також рівень доступу до інформації, яка може становити інтерес для організації.



Інструкції, за словами одного зі співробітників відомства, призначені «для тих, хто почувається зобов'язаним зв'язатися із ЦРУ через несправедливу війну, яку веде російський уряд». Як зазначили у відомстві, вторгнення росії в Україну спонукало більше росіян йти на ризиковані кроки та шукати можливості зв'язатися із ЦРУ.



ЦРУ регулярно публікує інструкції різними мовами для іноземців, які бажають співпрацювати з відомством.



У росії надання консультаційної допомоги іноземній державі «в діяльності, спрямованій проти безпеки рф» кваліфікується як державна зрада і карається терміном ув'язнення від 12 до 20 років.