Crocs зупиняє роботу в Росії

Американський виробник взуття Crocs оголосив про зупинення діяльності в Росії, включаючи електронну комерцію та роздрібну торгівлю.
Компанія також призупинила імпорт товарів у країну. Відповідну заяву опублікував PR Newswire.
Повідомляється, що в Росії всі корпоративні та роздрібні співробітники продовжуватимуть отримувати зарплату на час припинення.
За словами виконавчого директора Crocs Ендрю Ріса, компанія зробить пожертву в ЮНІСЕФ, щоб підтримати тих, хто постраждав від війни.
За словами виконавчого директора Crocs Ендрю Ріса, компанія зробить пожертву в ЮНІСЕФ, щоб підтримати тих, хто постраждав від війни.
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