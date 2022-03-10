Crocs зупиняє роботу в Росії

11:43 10 березень Київ, Україна

Американський виробник взуття Crocs оголосив про зупинення діяльності в Росії, включаючи електронну комерцію та роздрібну торгівлю.

Компанія також призупинила імпорт товарів у країну. Відповідну заяву опублікував PR Newswire.

«Компанія Crocs вражена трагічною війною в Україні та солідарна з тими, хто постраждав від цієї гуманітарної кризи та переживає її», — йдеться у ній.

Повідомляється, що в Росії всі корпоративні та роздрібні співробітники продовжуватимуть отримувати зарплату на час припинення.



За словами виконавчого директора Crocs Ендрю Ріса, компанія зробить пожертву в ЮНІСЕФ, щоб підтримати тих, хто постраждав від війни.