Цинізм найвищої проби: Путін привласнив бригаді бучанських катів почесне найменування «гвардійська»

18:18 18 квітня Київ, Україна

Глава держави-агресора Путін надав 64-й окремій мотострілецькій бригаді почесне найменування «гвардійська». Саме ця бригада відповідальна за різанину у Бучі.

В указі відзначається «масовий героїзм і відвага, стійкість та мужність» військовослужбовців, які «захищали Батьківщину та державні інтереси».

Путін вважав, що за військові злочини в Бучі цих нелюдів треба вважати гвардійцями.

Після відходу російських військ із міст Київської області там виявили сотні вбитих мирних жителів, частину з них поховали в братських могилах.

Геноцид українців, зважаючи на все, входить до списку державних інтересів Росії.







