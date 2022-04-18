Цинізм найвищої проби: Путін привласнив бригаді бучанських катів почесне найменування «гвардійська»

Глава держави-агресора Путін надав 64-й окремій мотострілецькій бригаді почесне найменування «гвардійська». Саме ця бригада відповідальна за різанину у Бучі.
В указі відзначається «масовий героїзм і відвага, стійкість та мужність» військовослужбовців, які «захищали Батьківщину та державні інтереси».
Путін вважав, що за військові злочини в Бучі цих нелюдів треба вважати гвардійцями.
Після відходу російських військ із міст Київської області там виявили сотні вбитих мирних жителів, частину з них поховали в братських могилах.
Геноцид українців, зважаючи на все, входить до списку державних інтересів Росії.
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