ЦВК Таджикистану назвала переможця: Емомалі Рахмон набрав понад 90% голосів

За попередніми результатами президентських виборів Таджикистану знову переміг Емомалі Рахмон. Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомила Центральна комісія з виборів і референдумів країни.
За чинного главу держави, за попередніми даними, віддали свої голоси 90,92% виборців (3,837 млн громадян). Найближчий конкурент, Рустама Латіфзода від Аграрної партії Таджикистану, набрав 3,03% голосів.
У виборах брали участь п'ять претендентів. Центрвиборчком відмовив у реєстрації висуванцю від Демократичної партії Таджикистану Саідджафару Усмонзоді і самовисуванцю Фаромузу Іргашеву. Опозиційна Соціал-демократична партія бойкотувала вибори.
Національний альянс - союз опозиційних груп, що знаходяться за кордоном, - назвав президентські вибори незаконними і закликав міжнародні організації не визнавати їхні результати.
За виборами спостерігали 145 міжнародних спостерігачів з п'яти країн, шести міжнародних організацій і восьми посольств, акредитованих в Душанбе, в тому числі - сім представників ОБСЄ. Спостерігачі ОБСЄ за всю історію виборів в Таджикистані жодного разу не визнавали їх вільними, демократичними і відповідними міжнародним стандартам.
Рахмон вперше був обраний президентом в 1994 році. У 2016 році в Таджикистані зняли обмеження на кількість переобрань на вищий пост, що дає можливість нинішньому главі держави правити довічно.
У 2015 році парламент країни офіційно відзначив Рахмона титулом "Засновник миру та національної єдності - Лідер нації".
За чинного главу держави, за попередніми даними, віддали свої голоси 90,92% виборців (3,837 млн громадян). Найближчий конкурент, Рустама Латіфзода від Аграрної партії Таджикистану, набрав 3,03% голосів.
У виборах брали участь п'ять претендентів. Центрвиборчком відмовив у реєстрації висуванцю від Демократичної партії Таджикистану Саідджафару Усмонзоді і самовисуванцю Фаромузу Іргашеву. Опозиційна Соціал-демократична партія бойкотувала вибори.
Національний альянс - союз опозиційних груп, що знаходяться за кордоном, - назвав президентські вибори незаконними і закликав міжнародні організації не визнавати їхні результати.
За виборами спостерігали 145 міжнародних спостерігачів з п'яти країн, шести міжнародних організацій і восьми посольств, акредитованих в Душанбе, в тому числі - сім представників ОБСЄ. Спостерігачі ОБСЄ за всю історію виборів в Таджикистані жодного разу не визнавали їх вільними, демократичними і відповідними міжнародним стандартам.
Рахмон вперше був обраний президентом в 1994 році. У 2016 році в Таджикистані зняли обмеження на кількість переобрань на вищий пост, що дає можливість нинішньому главі держави правити довічно.
У 2015 році парламент країни офіційно відзначив Рахмона титулом "Засновник миру та національної єдності - Лідер нації".
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