Цифровий авторитаризм: Китай та росія стали світовими лідерами із запровадження обмежень в інтернеті

09:51 07 листопада Київ, Україна

Через активне використання інтернету для організації громадянських протестів авторитарні уряди вдаються до застосування цифрових інструментів для придушення волі у мережі.



Цього року світовими лідерами із застосування методів та інструментів цифрового авторитаризму стали Китай та росія.



Про це йдеться у звіті некомерційної організації Access Now "Цифрова диктатура: авторитарна тактика та опір у Східній Європі та Центральній Азії".



У звіті Access Now проаналізували сценарії прояву цифрової диктатури у Вірменії, Азербайджані, білорусі, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Молдові, росії, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані та дійшли висновку, що найбільш популярні такі:

онлайн-цензура, яка виявляється в обмеженнях свободи слова, блокуванні медіа та громадських організацій у цифровому просторі;

відключення інтернету та блокування комунікаційних платформ;

дезінформація та пропаганда, що фінансуються та підтримуються урядом;

масове та цілеспрямоване спостереження за користувачами, включаючи використання шпигунського програмного забезпечення, збір персональних даних та біометричне спостереження.

Для тиску в мережі уряди авторитарних країн цього року найчастіше використовували цензуру, фейки та відключення сайтів та платформ.



Серед найпопулярніших тактик російського уряду є поширення дезінформації в Україні, Грузії та Молдові, спрямоване на підрив демократії та подальшу дестабілізацію регіону.



Азербайджан та білорусь активніше використовували цифрове стеження та онлайн-цензуру, технології контролю над населенням.



У Казахстані, Киргизстані, Туркменістані, Таджикистані та Узбекистані влада блокувала доступ до інтернету під час громадянських протестів.



Китай використовує своє технологічне зростання для розвитку «цифрового авторитаризму» з метою здійснення нагляду за громадянами та встановлення цензури інформації не лише в межах кордонів країни, а й у всьому світі.



Серед інструментів, які можуть допомогти опору цифрового авторитаризму, автори звіту назвали пропозиції безкоштовного доступу до віртуальної приватної мережі (VPN), інструментів та послуг шифрування та анонімності або програмного забезпечення для захисту від DDoS-атак.



Правозахисники також закликали демократичні уряди, технологічні компанії, некомерційні організації та спонсорів підтримувати організації громадянського суспільства та активістів. Допомога може виглядати підтримкою та адвокацією законів та політик, які зроблять зазначені вище інструменти протидії обмеженню свободи мережі широко доступними, а глобальний інтернет – вільним, відкритим та безпечним.