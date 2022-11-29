ПВК Вагнера вербує ув'язнених у в'язницях Центральноафриканської Республіки

19:39 29 листопада Київ, Україна

Схема вербування ув'язнених для війни в Україні набирає обертів і набуває глобального характеру. Сумнозвісна ПВК "Вагнера" звільняє злочинців із в'язниць Центральноафриканської Республіки (ЦАР) та перекидає за кордон, зокрема, до Малі та України.

Про це пише The Daily Beast із посиланням на двох високопоставлених офіцерів ЦАР.

За даними видання, вагнерівці вербують десятки повстанців, які утримувалися під вартою, у тому числі за вбивства та зґвалтування жінок та дітей. За словами офіцерів, багато новобранців — терористи, які контролювали значну частину території ЦАР протягом приблизно десяти років під час громадянської війни, застосовували насильство до цивільних осіб і залякували їх.



Офіцер, який працює у військовому штабі в Бангі, столиці ЦАР, розповів, що ПВК "Вагнера" почала вербувати ув'язнених у жовтні.

"Ніхто не може зупинити їх, тому що уряд дав їм повноваження діяти так, як вони хочуть", - сказав співрозмовник The Daily Beast.

Інший військовий повідомив The Daily Beast, що повстанці, звільнені російськими найманцями, працюватимуть за кордоном.

«Вони [вагнерівці] сказали, що їм терміново потрібні люди в Малі та в Україні, — сказав офіцер, який працює з армією ЦАР. — Я думаю, що понад 20 людей, яких ми утримували [за дуже серйозні злочини], було звільнено».

Хоча затримані перебувають під вартою місцевих сил, найманці ПВК Вагнера, які активно діють у ЦАР з того часу, як місцевий уряд звернувся до росії за допомогою у забезпеченні безпеки та постачання зброї у 2017 році, впливають на органи безпеки центральноафриканської країни.



ПВК "Вагнера" почала вербувати людей у російських колоніях влітку цього року. Засуджені в серпні розповідали The Insider, що власник ПВК, карний злочинець-рецидивіст євген пригожин, особисто вербує ув'язнених у російських колоніях, пропонуючи звільнення через пів року за участь у військових діях в Україні.



Пригожин був судимий за крадіжки, шахрайство та залучення неповнолітніх до злочинної діяльності. Його найманці беруть участь у багатьох операціях за кордоном, у багатьох випадках (як, наприклад, при вторгненні в Україну) — під прямим командуванням ГРУ. Він отримав прізвисько «кухар путіна» через те, що займався організацією кремлівських обідів. Також один із засновників ПВК фінансує «Агентство інтернет-досліджень» — найбільшу «фабрику тролів» у росії.