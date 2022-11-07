ПВК Вагнера втратила в Україні від 800 до 1000 найманців - ISW

09:40 06 листопада Київ, Україна

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російська ПВК Вагнера втратила в Україні від 800 до 1000 найманців, і лише за останні два місяці ліквідували понад 500 ув'язнених, завербованих у підрозділи Вагнера.

Власник російської приватної військової компанії Вагнера, відомий як бізнесмен і "кухар путіна", Євген Пригожин продовжує покладатися на засуджених у комплектуванні своїх лав для відправки на війну в Україну, а водночас намагається розширити свій вплив у регіонах росії.

Як відзначають аналітики Інституту вивчення війни, Пригожин відмовився коментувати питання журналіста про вербування в колоніях Красноярського краю, хоча раніше відкрито обговорював з російськими ЗМІ участь ув'язнених у війні.

"Українські розвідники також раніше повідомляли, що багато ув'язнених, які страждають на інфекційні захворювання, заразили війська Вагнера, на що Пригожин відповів, що він не проводить дискримінації за ознакою хвороби", - пишуть аналітики ISW.

Раніше повідомлялося, що співробітники ФСБ та ПВК Вагнера втекли до Франції та дають свідчення.

У мережу виклали відео, як "кухар путіна" вербує зеків для війни в Україні.