ПВК "Вагнер" зобов'язали роззброїтися і здати всю бойову техніку міноборони рф

Міноборони росії повідомляє, що йде підготовка до передачі зброї та військової техніки ПВК "Вагнер" до підрозділів збройних сил росії.
Про те, яка саме техніка і в якій кількості є у розпорядженні ПВК Вагнер, міноборони росії не повідомляє. Однак під час захоплення військових об'єктів у Ростові-на-Дону найманці використовували танки, бойові машини піхоти (БМП) та бронетранспортери (БТР).
У цій новині все чудово, рашисти погрожували "демілітаризувати" Україну, а довелося роззброювати своїх же головорізів.
Також федеральна служба безпеки росії закрила кримінальне провадження про збройний заколот за участю найманців ПВК "Вагнер" на чолі з євгеном пригожиним.
Як повідомили у Центрі громадських зв'язків ФСБ, "при розслідуванні справи про заколот встановлено, що його учасники 24 червня припинили дії, які безпосередньо спрямовані на скоєння злочину".
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