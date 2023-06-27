ПВК "Вагнер" зобов'язали роззброїтися і здати всю бойову техніку міноборони рф

11:45 27 червня Київ, Україна

Міноборони росії повідомляє, що йде підготовка до передачі зброї та військової техніки ПВК "Вагнер" до підрозділів збройних сил росії.

Про те, яка саме техніка і в якій кількості є у розпорядженні ПВК Вагнер, міноборони росії не повідомляє. Однак під час захоплення військових об'єктів у Ростові-на-Дону найманці використовували танки, бойові машини піхоти (БМП) та бронетранспортери (БТР).

У цій новині все чудово, рашисти погрожували "демілітаризувати" Україну, а довелося роззброювати своїх же головорізів.

Також федеральна служба безпеки росії закрила кримінальне провадження про збройний заколот за участю найманців ПВК "Вагнер" на чолі з євгеном пригожиним.

Як повідомили у Центрі громадських зв'язків ФСБ, "при розслідуванні справи про заколот встановлено, що його учасники 24 червня припинили дії, які безпосередньо спрямовані на скоєння злочину".