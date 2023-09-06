ПВК "Вагнер" використовує нестабільність у Нігері - Блінкен

06:55 09 серпня Київ, Україна





Про це Ентоні Блінкен сказав у коментарі ВВС.



Після повалення чинного президента Мохамеда Базума майже два тижні тому країною керує хунта. Лідери перевороту звернулися за допомогою до ПВК "Вагнер", яка є у Малі.



Блінкен сказав, що він не вважає, що росія чи ПВК "Вагнер" спровокували переворот у Нігері. Проте Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що ПВК "Вагнер" "користується нестабільністю в Нігері". Але в той самий час він не вважає, що саме росія спровокувала держпереворот в країні.Про це Ентоні Блінкен сказав у коментарі ВВС.Після повалення чинного президента Мохамеда Базума майже два тижні тому країною керує хунта. Лідери перевороту звернулися за допомогою до ПВК "Вагнер", яка є у Малі.Блінкен сказав, що він не вважає, що росія чи ПВК "Вагнер" спровокували переворот у Нігері. Проте США стурбовані тим, що це угруповання "може проявити себе" у деяких частинах регіону Сахель.

"Я думаю, що те, що сталося і продовжує відбуватися в Нігері, не було спровоковано росією або "вагнерівцями", але вони намагалися скористатися цим. Куди б не прийшла ця ПВК "Вагнер", усюди слідом за нею йдуть смерть, руйнація та експлуатація", - сказав Ентоні Блінкен.

Держсекретар США додав, що це "повторення того, що трапилося в інших країнах, де вони ("вагнерівці" - ред.) не принесли з собою нічого, крім поганого".