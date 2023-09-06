ПВК "Вагнер" використовує нестабільність у Нігері - Блінкен

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що ПВК "Вагнер" "користується нестабільністю в Нігері". Але в той самий час він не вважає, що саме росія спровокувала держпереворот в країні.
Про це Ентоні Блінкен сказав у коментарі ВВС.
Після повалення чинного президента Мохамеда Базума майже два тижні тому країною керує хунта. Лідери перевороту звернулися за допомогою до ПВК "Вагнер", яка є у Малі.
Блінкен сказав, що він не вважає, що росія чи ПВК "Вагнер" спровокували переворот у Нігері. Проте США стурбовані тим, що це угруповання "може проявити себе" у деяких частинах регіону Сахель.
Про це Ентоні Блінкен сказав у коментарі ВВС.
Після повалення чинного президента Мохамеда Базума майже два тижні тому країною керує хунта. Лідери перевороту звернулися за допомогою до ПВК "Вагнер", яка є у Малі.
Блінкен сказав, що він не вважає, що росія чи ПВК "Вагнер" спровокували переворот у Нігері. Проте США стурбовані тим, що це угруповання "може проявити себе" у деяких частинах регіону Сахель.
Держсекретар США додав, що це "повторення того, що трапилося в інших країнах, де вони ("вагнерівці" - ред.) не принесли з собою нічого, крім поганого".
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