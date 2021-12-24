ПВК "Вагнер": Білорусь передала бойовиків Росії

20:29 14 серпень Київ, Україна

"Вагнеровци", які були затримані в Мінську, за рішенням глави Білорусі передані в руки Кремля, на даний момент вони знаходяться на території Російської Федерації.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура РФ



РБ передала 32 бойовика, ще один боєць залишився в Білорусі, так як крім російського, у нього є ще й білоруський паспорт.



Нагадаємо, в кінці липня в Білорусі затримали бойовиків в російській приватної військової компанії «Вагнер». У білоруських правоохоронних органах заявили, що бійці ПВК прибутку для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії в країні.



Екстрадицію затриманих бойовиків «Вагнера» обговорили президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент України Володимир Зеленський.



Пізніше Лукашенко доручив запросити в Білорусь генпрокурорів України і Росії через затриманих «вагнеровцев».



Тажке відзначимо, Україна направила Білорусі офіційний запит про видачу деяких затриманих на території республіки в кінці липня осіб, які відноситься до приватної військової компанії «Вагнер».



12 серпня Офіс генпрокурора також направив в Генпрокуратуру Білорусі запит про видачу 28 затриманих, які відносяться до приватної військової компанії «Вагнер». Але, на жаль, запити України про видачу російських бойовиків так і не були задоволені.