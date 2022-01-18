Дива єгипетського маркетингу: в Шарм-ель-Шейху з'явилися свої "АТБ" і "Епіцентр"

15:56 03 травень Київ, Україна

Заповзятливі продавці єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх вирішили спробувати новий спосіб привернути покупців, розмістивши на своїх магазинах величезні вивіски з логотипами відомих українських супермаркетів.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Анна Романова.

"Єгиптяни йдуть на будь-які хитрощі, щоб заманити українського туриста. Але почитайте ці "рекламні" слогани, які супроводжують копії українських торгових марок", - написала вона і опублікувала фото.









