Дива не сталося: в Мінську помер побитий чоловік

Сьогодні, о 20:00 в реанімації помер Роман Бондаренко, який напередодні був побитий в Мінську невідомими людьми в масках.
Що сталося на «Площі Змін?»
У той час, як в міліції стверджують, що в побитті молодої людини силовики не брали участь, сусіди загиблого розповідають про дивних людей в масках, балаклавах і мікроавтобуси, як під час протестів, які з'явилися ввечері 11 листопада на Площі Змін, вони почали знімати біло-червоно-білі стрічечки, якими жителі двору прикрасили дворовий майданчик. Одна зі свідків назвала їх «тихарями».
Роман Бондаренко був одним з тих, хто вийшов і на словах намагався переконати приїжджих цього не робити.
У той час, як в міліції стверджують, що в побитті молодої людини силовики не брали участь, сусіди загиблого розповідають про дивних людей в масках, балаклавах і мікроавтобуси, як під час протестів, які з'явилися ввечері 11 листопада на Площі Змін, вони почали знімати біло-червоно-білі стрічечки, якими жителі двору прикрасили дворовий майданчик. Одна зі свідків назвала їх «тихарями».
Роман Бондаренко був одним з тих, хто вийшов і на словах намагався переконати приїжджих цього не робити.
Її голос чути на відео - вона кричить, щоб Роман зняв маску з нападника. Після цього той, хто бив, втік. Зате з'явилися дві інші людини.
Вночі до лікарні Роман поступив з великим набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субдуральними гематомами, забоями, синцями.
Пізніше Ольга розповіла, що за останньою інформацією, Роману стало гірше, піднялася температура до 40.
Після повідомлення про смерть на "Площі Змін" стали збиратися люди. Вони несуть квіти і свічки.
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