Дива не сталося: в Мінську помер побитий чоловік

Що сталося на «Площі Змін?»

У той час, як в міліції стверджують, що в побитті молодої людини силовики не брали участь, сусіди загиблого розповідають про дивних людей в масках, балаклавах і мікроавтобуси, як під час протестів, які з'явилися ввечері 11 листопада на Площі Змін, вони почали знімати біло-червоно-білі стрічечки, якими жителі двору прикрасили дворовий майданчик. Одна зі свідків назвала їх «тихарями».



Роман Бондаренко був одним з тих, хто вийшов і на словах намагався переконати приїжджих цього не робити.

«Рома відхилявся, але не відбивався! Але тихарь схопив його, почав крутити. І вийшло так, що він сильно штовхнув Рому на дитячу залізну драбину і насів на нього. І тут у цього тихаря випав телефон», - розповіла свідок Юлія.

Її голос чути на відео - вона кричить, щоб Роман зняв маску з нападника. Після цього той, хто бив, втік. Зате з'явилися дві інші людини.

«І ці, які вибігли, взяли Рому, понесли за руки і ноги, махнули бусу, щоб той під'їхав. Рому закинули всередину машини. Щоб бус трясся, не бачила. Закинули, і бус відразу поїхав», - каже свідок.

Вночі до лікарні Роман поступив з великим набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субдуральними гематомами, забоями, синцями.