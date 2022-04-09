Дива не сталося: в Мінську помер побитий чоловік

21:16 12 листопада Київ, Україна

Сьогодні, о 20:00 в реанімації помер Роман Бондаренко, який напередодні був побитий в Мінську невідомими людьми в масках.
 
Що сталося на «Площі Змін?»
У той час, як в міліції стверджують, що в побитті молодої людини силовики не брали участь, сусіди загиблого розповідають про дивних людей в масках, балаклавах і мікроавтобуси, як під час протестів, які з'явилися ввечері 11 листопада на Площі Змін, вони почали знімати біло-червоно-білі стрічечки, якими жителі двору прикрасили дворовий майданчик. Одна зі свідків назвала їх «тихарями».

Роман Бондаренко був одним з тих, хто вийшов і на словах намагався переконати приїжджих цього не робити.
«Рома відхилявся, але не відбивався! Але тихарь схопив його, почав крутити. І вийшло так, що він сильно штовхнув Рому на дитячу залізну драбину і насів на нього. І тут у цього тихаря випав телефон», - розповіла свідок Юлія.
Її голос чути на відео - вона кричить, щоб Роман зняв маску з нападника. Після цього той, хто бив, втік. Зате з'явилися дві інші людини.
«І ці, які вибігли, взяли Рому, понесли за руки і ноги, махнули бусу, щоб той під'їхав. Рому закинули всередину машини. Щоб бус трясся, не бачила. Закинули, і бус відразу поїхав», - каже свідок.
Вночі до лікарні Роман поступив з великим набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субдуральними гематомами, забоями, синцями.
"Мама вранці їздила в лікарню до Романа. Стан дуже важкий, лікарі сказали, що шанс вижити один з тисячі. Потрібна додаткова операція, але в цьому стані брат її не переживе, потрібно чекати, поки піде на поправку. Мамі дозволили побачити Романа, ненадовго пустили в реанімацію, він в комі. Підключений до різних апаратів, весь в пов'язках і синцях", - розповіла Ольга, сестра Романа Бондаренка.
Пізніше Ольга розповіла, що за останньою інформацією, Роману стало гірше, піднялася температура до 40.
"О 20:00 близькі повідомили, що Роман помер", - йдеться в повідомленні.
Після повідомлення про смерть на "Площі Змін" стали збиратися люди. Вони несуть квіти і свічки.
 