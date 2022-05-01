Щоб обійти санкції, Росія намагається залучити інші країни – розвідка

10:06 01 травня Київ, Україна

Намагаючись вижити під потужним санкційним пресом, РФ забуває про свої бравади щодо санкцій і судомно шукає економічні щілини, щоб вивернутись і вижити.. Для мінімізації руйнівних наслідків економічних санкцій Росія намагається залучити інші країни. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Повідомляється, що під впливом міжнародних економічних санкцій економіка РФ вже відчутно деградує, особливо страждають галузі, залежні від технологій та комплектуючих іноземного виробництва.

У звіті розвідки зазначається, що, щоб уникнути санкційних обмежень, РФ намагається залучити треті країни.

"За даними військової розвідки України, Москва планує організувати в країнах ОДКБ виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення, що насамперед потребує використання іноземних комплектуючих. Крім того, це посилить економічну залежність країн-членів ОДКБ від Росії, що також відповідає інтересам Кремля", - уточнює ГУР Міноборони.

Для досягнення мети Москва також веде переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном для реекспорту російської продукції на міжнародні ринки.

"Постачання планується здійснювати під виглядом грузинської, вірменської та азербайджанської продукції та експортувати її до третіх країн.. На територіях цих країн вже створено понад 200 компаній”, - йдеться у повідомленні.

Вірменія, зокрема, створює сприятливі умови ведення бізнесу російськими компаніями, передусім, у ІТ-сфері.

"З початку широкомасштабної агресії Росії проти України до Вірменії прибуло близько 85 тис.. російських людей та 113 ІТ-компаній. Російські громадяни створили близько 1 тис.. приватних підприємств та понад 250 ТОВ на території Вірменії, які сплачують податки до бюджетів обох країн - Вірменії та Росії", - повідомляють у ГУР.

Повідомляється також, що провідний російський виробник засобів протиповітряної оборони АТ "Ульяновський механічний завод" приваблює Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва.

"До вторгнення РФ закуповувала німецьку продукцію, необхідну для виробництва/модернізації ЗРК типу Бук та зенітних гарматно-ракетних комплексів типу Тунгуска, а постачання цієї продукції в умовах посилення санкцій стало неможливим", - повідомляють розвідники.

Нагадаємо, Зеленський запропонував запроваджувати санкції проти кожної держави, яка допомагатиме Росії торгувати нафтою.