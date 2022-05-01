Щоб обійти санкції, Росія намагається залучити інші країни – розвідка

Намагаючись вижити під потужним санкційним пресом, РФ забуває про свої бравади щодо санкцій і судомно шукає економічні щілини, щоб вивернутись і вижити.. Для мінімізації руйнівних наслідків економічних санкцій Росія намагається залучити інші країни. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Повідомляється, що під впливом міжнародних економічних санкцій економіка РФ вже відчутно деградує, особливо страждають галузі, залежні від технологій та комплектуючих іноземного виробництва.
У звіті розвідки зазначається, що, щоб уникнути санкційних обмежень, РФ намагається залучити треті країни.
Для досягнення мети Москва також веде переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном для реекспорту російської продукції на міжнародні ринки.
Вірменія, зокрема, створює сприятливі умови ведення бізнесу російськими компаніями, передусім, у ІТ-сфері.
Повідомляється також, що провідний російський виробник засобів протиповітряної оборони АТ "Ульяновський механічний завод" приваблює Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва.
Нагадаємо, Зеленський запропонував запроваджувати санкції проти кожної держави, яка допомагатиме Росії торгувати нафтою.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі