Щоб зменшити навалу талібів, в Афганістані ввели комендантську годину

10:04 25 липня Київ, Україна

З метою запобігання нічним "вилазкам" талібів, майже у всіх провінціях Афганістану з десятої вечора і до четвертої ранку буде введена комендантська година.



Про це сказав заступник прессекретаря МВС Афганістану Ахмет Зія, повідомило напередодні Анадолу.



За його словами, комендантська година діятиме з 22:00 до 04:00 в 31 з 34 афганських провінцій.



"Рішення не торкнеться столиці Кабул, а також провінції Нангархар і Панджшер. Комендантська година вводиться з метою запобігання нічним вилазкам талібів, оскільки більша частина атак припадає на нічний час доби", - повідомив він.



Зія підкреслив, що дане рішення є тимчасовим заходом і закликав співгромадян дотримуватися заборони.