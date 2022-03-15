Що означає вихід Росії із Ради Європи?

Рішення залишити Раду Європи було ухвалено напередодні голосування резолюції ПАРЄ, яка мала розпочати процедуру повного виключення Росії з цієї організації.
У разі затвердження тексту Рада Європи також офіційно визнає окупацію Придністров'я та факт російської агресії проти Молдови.
У Москві заявили, що не чекатимуть на прийняття чергової «русофобської резолюції» і самі подали заяву про вихід. Крім того, Петро Толстой заявив про намір денонсувати Європейську конвенцію з прав людини.
Це означає, що Росія офіційно вирішила стати членом організації, яка об'єднує всі європейські держави, які визнають принцип верховенства права.
Конвенція ж, яку в Росії планують денонсувати, зокрема забороняє тортури і нелюдське ставлення, страту, рабство, дискримінацію у скоєнні права і свободи, покарання без закону. Кремль ясно показав росіянам, що він про них думає.
Росія перетворюється на клітину, більшість жителів якої самі себе у ній замкнули.
У разі затвердження тексту Рада Європи також офіційно визнає окупацію Придністров'я та факт російської агресії проти Молдови.
У Москві заявили, що не чекатимуть на прийняття чергової «русофобської резолюції» і самі подали заяву про вихід. Крім того, Петро Толстой заявив про намір денонсувати Європейську конвенцію з прав людини.
Це означає, що Росія офіційно вирішила стати членом організації, яка об'єднує всі європейські держави, які визнають принцип верховенства права.
Конвенція ж, яку в Росії планують денонсувати, зокрема забороняє тортури і нелюдське ставлення, страту, рабство, дискримінацію у скоєнні права і свободи, покарання без закону. Кремль ясно показав росіянам, що він про них думає.
Росія перетворюється на клітину, більшість жителів якої самі себе у ній замкнули.
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