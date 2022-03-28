Що чекає на космічну галузь Росії?

20:14 28 березня Київ, Україна





Останньою своє рішення озвучила Японія - вона запровадила санкції щодо корпорації космічного приладобудування АТ "Російські космічні системи" (РКС), що входить до



У відповідь на це Дмитро Рогозін заявив, що проблем у Росії немає – повне імпортозаміщення на підході. Нібито на терміни створення космічних апаратів санкції не позначаться. На додачу як відповідь ввів власні санкції: оголосив про припинення поставок ракетних двигунів у США і пригрозив відмовою від виведення на орбіту супутників OneWeb.



Як Росія обхитрила сама себе: З перших днів після вторгнення Росії в Україну щодо країни-агресора почали вводитися санкції. Спочатку виступив Євросоюз із заявою про припинення експорту технологій для авіаційної та космічної галузей. Потім те саме зробила Великобританія. Обмеження запровадили й США.Останньою своє рішення озвучила Японія - вона запровадила санкції щодо корпорації космічного приладобудування АТ "Російські космічні системи" (РКС), що входить до "Роскосмосу" У відповідь на це Дмитро Рогозін заявив, що проблем у Росії немає – повне імпортозаміщення на підході. Нібито на терміни створення космічних апаратів санкції не позначаться. На додачу як відповідь ввів власні санкції: оголосив про припинення поставок ракетних двигунів у США і пригрозив відмовою від виведення на орбіту супутників OneWeb.Як Росія обхитрила сама себе:

Двигуни РД-180 (для ракети Atlas-5) і РД-181 (для першого ступеня ракети Antares), яких втратять Штати, не дуже їм і потрібні. Тим більше, коли є більш вигідна альтернатива – відправлення вантажів на МКС силами SpaceX. Пуск Falcon 9 оцінюється в $62 млн (без урахування корабля Dragon), а Antares – у $80-85 млн (без урахування Cygnus). В результаті NASA заощадить десятки мільйонів доларів.

НВО «Енергомаш», що входить до складу «Роскосмосу», після відмови постачати двигуни до США втратить третину своєї виручки. Це приблизно 10-13 млрд. рублів на рік.

Відмова від виведення супутників OneWeb для "Роскосмосу" означає втрату єдиного великого комерційного замовника. Контракт, укладений ще у 2015 році, передбачає 21 пуск ракети-носія «Союз-2» за $1,2 млрд. Запущено було лише 13. І тут "Роскосмосу" швидко знайшлася заміна - знову ж таки SpaceX Ілона Маска. Той факт, що OneWeb є конкурентом StarLink, не завадив.

Відмова від використання космодрому «Куру» у Французькій Гвіані, що належить Європейському космічному агентству, означає втрату шести вже законтрактованих пусків. «Союзи» більше не виведуть навігаційні супутники Galileo, супутники моніторингу за земною поверхнею Sentinel-1C та EarthCARE, телескоп Euclid та серію із 6 метеорологічних супутників MetOp-SG.

Зупинено програму ExoMars — спільну місію Європейського космічного агентства (ЄКА) та «Роскосмосу» з вивчення Червоної планети. "Роскосмос" забезпечував її ракетою-носієм "Протон", що спускається платформою "Козачок" для європейського марсоходу "Розалінд Франклін" і рядом наукових приладів. Тепер про спільне використання пілотованих космічних кораблів з NASA можна забути. "Роскосмос" отримував за відправку на МКС одного астронавта $90,2 млн, за цінами 2020 року.

Санкції щодо ракетно-космічної та інших галузей промисловості блокують понад 50% імпорту високих технологій у Росію. Особливо гостро проблема вже кілька років стосується мікроелектроніки категорії Space. Для її вирішення «Роскосмос» розпочав «використання універсальних технологічних та схемотехнічних рішень», заявив Рогозін. Також він зазначив, що можна закупити мікроелектроніку для космічних апаратів, що потрапила під санкції, у Китаю.

Німеччина повідомила, що відключить рентгенівський телескоп eROSITA на космічній обсерваторії «Спектр-РГ». Разом із російським ART-XC вони доповнювали роботу одне одного. За великим рахунком, це удар по світовим дослідженням загалом.

Росія займає не більше 1,5% у світовій космічній економіці, заявив ще минулого року академік Російської академії космонавтики імені Ціолковського Сергій Басков. Здавалося б, значно менше. Тепер, певне, буде близько нуля.

Зважаючи на все, двосторонні санкції підштовхнуть «недружні» країни до прискорення розвитку в космосі, а Росію — до втрати грошей та позицій на міжнародній арені.