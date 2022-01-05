Що стало відомо про вибух складу боєприпасів в Чехії

09:52 25 квітень Київ, Україна

Цікаву інформацію про вибух складу у Врбетіце публікує газета New York Times. Відповідно до публікації, саме компанія Emco, яка належить болгарському бізнесменові Омеляну Гебреву, проводила поставки боєприпасів в Україні після 2014 року. Про це він сам сказав кореспондентам видання.

У листуванні з виданням Гебрев визнав, що зберігав боєприпаси на складі в чеському місті Врбетіце, де в 2014 році відбувся вибух.

Гебрев раніше заперечував поставки в Україну після початку конфлікту на сході країни, зазначає New York Times. У листі від 23 квітня він сказав, що Emco в кінці 2014 року підписала контракт з "авторизованими українськими компаніями". Перед цим він зазначив, що боєприпаси, що зберігаються на складі у Врбетіце, не були виділені для поставок в Україну.

NYT, посилаючись на колишнього і нинішнього українського чиновників, відзначає, що Emco в 2014 році підписала контракт на постачання артилерійських боєприпасів для Збройних сил України.

Колишній чиновник заявив, що ящики з боєприпасами, призначеними для України, були промарковані як ті, що вирушають в Таїланд, це було зроблено, щоб ті, хто симпатизує Росії, не змогли перешкодити поставкам.

Омелян Гебрев повідомив газеті, що Emco не займалася помилковим маркуванням будь-яких товарів на експорт.

Гебрев, його син і директор його фірми були отруєні в 2015 році нервово-паралітичною речовиною з групи Новачок. Болгарія звинувачує у замаху трьох росіян. У вересні 2020 року прокуратура країни додала їхні інші імена, які до цього згадувалися в розслідуваннях ЗМІ, в ордери на арешт.

17 квітня влада Чехії оголосила про рішення вислати 18 російських дипломатів. За інформацією європейських ЗМІ, вони були співробітниками російської розвідки і працювали під прикриттям.

Стверджувалося, що російські спецслужби причетні до вибуху на складі боєприпасів, в результаті якого загинули дві людини. Москва відкинула ці звинувачення, як відповідь МЗС РФ оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів.

Також повідомлялося, що Москва може вдатися до економічних санкцій у відповідь на висилку російських дипломатів з Праги після того, як влада республіки звинуватила спецслужби РФ в причетності до вибухів боєприпасів в 2014 році.

Словаччина, Латвія, Литва і Естонія на знак солідарності також вислали дипломатів. Глава МЗС Словаччини Іван Корчок повідомив, що вислані співробітники російської дипмісії "діяли не так, як належить діяти дипломатам".

Раніше президент Чехії заявив, що виступить з надзвичайним зверненням з приводу інциденту під Врбетіце.