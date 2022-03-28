Що трапилося з музикою в РФ за місяць війни

17:32 28 березня Київ, Україна

Тренд зрозумілий - Росія рухається у бік ізоляції. Ось чого втратила російська музична індустрія за останній місяць.



Майданчики:

Apple Music. Передплату можна оплатити лише рахунком мобільного телефону. Втім, імовірно, і такої можливості скоро не буде

Передплату можна оплатити лише рахунком мобільного телефону. Втім, імовірно, і такої можливості скоро не буде Deezer. Передплатникам сервісу 7 березня надійшло повідомлення про припинення роботи в РФ "у зв'язку з поточними економічними санкціями".

Передплатникам сервісу 7 березня надійшло повідомлення про припинення роботи в РФ "у зв'язку з поточними економічними санкціями". Spotify. Шведська платформа відключила для росіян платні підписки, а у квітні компанія припинить роботу в РФ взагалі

Шведська платформа відключила для росіян платні підписки, а у квітні компанія припинить роботу в РФ взагалі TikTok. Російські тиктокери не можуть викладати контент через мобільний додаток. Якийсь час ще можна було публікувати ролики з комп'ютера через VPN, але тепер уже не можна

Російські тиктокери не можуть викладати контент через мобільний додаток. Якийсь час ще можна було публікувати ролики з комп'ютера через VPN, але тепер уже не можна Discogs. Найбільший у світі онлайн-маркет продажу вінілу та CD працює з PayPal, нині недоступним у РФ, — росіяни більше не зможуть купувати та продавати музику на майданчику.

Лейбли та дистриб'ютори

Universal Music. Лейбл, на якому видаються Елджей, Blago White, Noize MC та інші, першим із «великої трійки» мейджорів заявив, що призупинить роботу в РФ

Лейбл, на якому видаються Елджей, Blago White, Noize MC та інші, першим із «великої трійки» мейджорів заявив, що призупинить роботу в РФ Sony Music. Компанія повідомила про те, що заморозила бізнес-операції у РФ

Компанія повідомила про те, що заморозила бізнес-операції у РФ Warner Music Russia. Лейбл зупинив інвестиції та розвиток, а також просування та маркетингову діяльність, але нову музику російських артистів продовжив випускати

Лейбл зупинив інвестиції та розвиток, а також просування та маркетингову діяльність, але нову музику російських артистів продовжив випускати ONErpm. Користувачі дистриб'ютора з РФ та Білорусі тепер не можуть вивести кошти з особистих кабінетів через зупинку роботи PayPal, Payoneer та Tipalti. Представники компанії обіцяють виплатити кошти, «коли це буде можливим».

Користувачі дистриб'ютора з РФ та Білорусі тепер не можуть вивести кошти з особистих кабінетів через зупинку роботи PayPal, Payoneer та Tipalti. Представники компанії обіцяють виплатити кошти, «коли це буде можливим». Інші дистриб'ютори : LANDR перестав відвантажувати музику на російські майданчики, СD Baby заморозив діяльність у РФ. Record Union, Songtradr, Distrokid, Soundrop, Symphonic, Label Worx та Move Music Distribution не можуть виплатити російським артистам роялті за музику

Концерти та фестивалі

"Біль". Фестиваль не відбудеться 2022 року, а його організатор Степан Казар'ян припинив роботу в РФ і переїхав до Сербії.

Фестиваль не відбудеться 2022 року, а його організатор Степан Казар'ян припинив роботу в РФ і переїхав до Сербії. Пікнік "Афіші". У 2022 році фестивалю не буде.

У 2022 році фестивалю не буде. Закордонні артисти. Доречно очікувати на відміну всіх концертів західних артистів цього року. Музичний фестиваль Park Live у Москві у 2022 році не відбудеться, захід перенесуть на 2023 рік, повідомили організатори.

Доречно очікувати на відміну всіх концертів західних артистів цього року. Музичний фестиваль Park Live у Москві у 2022 році не відбудеться, захід перенесуть на 2023 рік, повідомили організатори. Українські артисти Діяльність у РФ згорнули практично всі артисти з України за винятком винятків: серед них, наприклад, Джиган, Artik, Anna Asti та Ані Лорак.

Діяльність у РФ згорнули практично всі артисти з України за винятком винятків: серед них, наприклад, Джиган, Artik, Anna Asti та Ані Лорак. Російські артисти. Про перенесення/скасування концертів у РФ повідомили Оксимирон, Markul, Фейс. Про повну зупинку концертної діяльності заявили «Мумій Троль», Tequilajazzz та «Акваріум».

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