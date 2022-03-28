Що трапилося з музикою в РФ за місяць війни

Тренд зрозумілий - Росія рухається у бік ізоляції. Ось чого втратила російська музична індустрія за останній місяць.
Майданчики:
Майданчики:
- Apple Music. Передплату можна оплатити лише рахунком мобільного телефону. Втім, імовірно, і такої можливості скоро не буде
- Deezer. Передплатникам сервісу 7 березня надійшло повідомлення про припинення роботи в РФ "у зв'язку з поточними економічними санкціями".
- Spotify. Шведська платформа відключила для росіян платні підписки, а у квітні компанія припинить роботу в РФ взагалі
- TikTok. Російські тиктокери не можуть викладати контент через мобільний додаток. Якийсь час ще можна було публікувати ролики з комп'ютера через VPN, але тепер уже не можна
- Discogs. Найбільший у світі онлайн-маркет продажу вінілу та CD працює з PayPal, нині недоступним у РФ, — росіяни більше не зможуть купувати та продавати музику на майданчику.
Лейбли та дистриб'ютори
- Universal Music. Лейбл, на якому видаються Елджей, Blago White, Noize MC та інші, першим із «великої трійки» мейджорів заявив, що призупинить роботу в РФ
- Sony Music. Компанія повідомила про те, що заморозила бізнес-операції у РФ
- Warner Music Russia. Лейбл зупинив інвестиції та розвиток, а також просування та маркетингову діяльність, але нову музику російських артистів продовжив випускати
- ONErpm. Користувачі дистриб'ютора з РФ та Білорусі тепер не можуть вивести кошти з особистих кабінетів через зупинку роботи PayPal, Payoneer та Tipalti. Представники компанії обіцяють виплатити кошти, «коли це буде можливим».
- Інші дистриб'ютори : LANDR перестав відвантажувати музику на російські майданчики, СD Baby заморозив діяльність у РФ. Record Union, Songtradr, Distrokid, Soundrop, Symphonic, Label Worx та Move Music Distribution не можуть виплатити російським артистам роялті за музику
Концерти та фестивалі
- "Біль". Фестиваль не відбудеться 2022 року, а його організатор Степан Казар'ян припинив роботу в РФ і переїхав до Сербії.
- Пікнік "Афіші". У 2022 році фестивалю не буде.
- Закордонні артисти. Доречно очікувати на відміну всіх концертів західних артистів цього року. Музичний фестиваль Park Live у Москві у 2022 році не відбудеться, захід перенесуть на 2023 рік, повідомили організатори.
- Українські артисти Діяльність у РФ згорнули практично всі артисти з України за винятком винятків: серед них, наприклад, Джиган, Artik, Anna Asti та Ані Лорак.
- Російські артисти. Про перенесення/скасування концертів у РФ повідомили Оксимирон, Markul, Фейс. Про повну зупинку концертної діяльності заявили «Мумій Троль», Tequilajazzz та «Акваріум».
Релізи
- Мастерська. Лейбл Івана Дорна припинив роботу з артистами з Росії, а також прибрав весь свій каталог із російських майданчиків (включаючи музику самого Івана).
- Face. Іван Дремін видалив свою музику з російських стрімінгів. «Я не маю морального права працювати з продержавними музичними сервісами, враховуючи ситуацію, що склалася», — сказав він.
- Зарубіжні новинки. Багато останніх релізів західних виконавців перестали відвантажуватися на російські стрімінги, а також стали недоступними для місцевих користувачів Apple Music і Spotify.
- Pink Floyd. Девід Гілмор заявив, що з російських стрімінгів зникне вся дискографія Pink Floyd після 1986 року (тобто три останні студійні альбоми та всі збірники та лайви за останні 36 років).
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