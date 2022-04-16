Щоб не кортіло: У Туреччині 27 учасників перевороту 2016 року отримали довічні терміни

12:06 26 листопада Київ, Україна

До довічного покарання засуджені 27 учасників, які мали намір вчинити державний переворот у Туреччині в 2016 році.



Про це повідомляє в четвер агентство "Анадолу".



Зокрема, до 79 довічних термінів засуджено колишнього пілота ВПС Хусейна Тюрка, який в день перевороту робив спроби завдання ударів по будівлі парламенту, управлінню спецзагону МВС і управлінню супутниковим зв'язком. Такий же вирок за тим самим обвинуваченням винесли колишньому пілотові і підполковнику Хасану Хусну Балікджі.



До такої ж кількості довічних термінів засуджено Кемаля Батмаза, Хакана Чичека, Нуреттіна Оруча, Харуна Бініса: вони керували подіями в день перевороту з бази ВПС в Акінчі. База використовувалася як плацдарм перевороту. Також 79 довічних термінів отримав колишній лейтенант Мустафа Мете Кайгусуз, він надсилав інструкції пілотам в ході перевороту.



До довічного ув'язнення з утриманням у в'язниці суворого режиму засудили колишнього генерала Тімурджана Ерміша за те, що він затримав командувача силами жандармерії Туреччини Галіпа Менді.



До 16 довічних термінів у в'язниці суворого режиму в четвер також засудили пілота Мусліма Маджіта, його дії призвели до загибелі 16 осіб у будівлі адміністрації президента Туреччини в день перевороту, постановив суд.



Всього до довічних термінів в четвер у Туреччині засудили 27 осіб.