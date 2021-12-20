Що відомо про нового канцлера Німеччини та його ставлення до України

13:17 25 листопад Київ, Україна

Лідери провідних німецьких політичних сил, Соціал-демократичної партії (СДПН), Вільної демократичної партії (ВДП) та партії «Зелені» уклали угоду про створення коаліційного уряду. Згідно з домовленістю, Ангелу Меркель на посаді канцлера замінить соціал-демократ Олаф Шольц

Представляємо до вашої уваги найцікавіші факти з життя та політичної кар'єри нового канцлера Німеччини, який, як очікується, почне виконувати свої обов'язки на початку грудня 2021 року.



Олафу Шольцу 63 роки. Він член СДПН. Одружений з однопартійкою Брітте Ернст з 1998 року. Подружжя не має дітей.





Майбутній політик народився в Оснабрюку на північному заході країни, а виріс у районі Ральштедт у Гамбурзі. Має двох молодших братів, один із яких працює анестезіологом, інший очолює комп'ютерну компанію у Гамбурзі.



У 1977 році закінчив гімназію, після чого вивчав право в Гамбурзькому університеті. В 1985 почав працювати адвокатом, був партнером юридичної фірми Zimmermann, Scholz und Partner в Гамбурзі. До обрання до Бундестагу був спеціалістом з трудового права, а також юристом у Центральній асоціації німецьких споживчих кооперативів.



З 1975 Шольц знаходиться у лавах Соціал-демократичної партії Німеччини. Був активістом організації Jusos («Молоді соціалісти»), пізніше молодіжного крила СДПН. З 1987 до 1989 року був віцепрезидентом Міжнародного союзу соціалістичної молоді. Під час перебування в Jusos підтримував марксистське крило StoMoKap (державний монополістичний капіталізм університетських груп) та журнал SPW, де пропагував «подолання капіталістичної економіки». Він також критикував «агресивно-імперіалістичну НАТО», ФРН як «європейський оплот великого бізнесу» та соціал-ліберальну коаліцію, яка ставить «голе збереження влади вище за будь-яку форму предметної суперечки», пише Handelsblatt.



Майбутній глава уряду Німеччини майже 20 років із невеликою перервою обіймав керівні партійні посади в Гамбурзі. Після того, як СДПН пішла з уряду після виборів 2009 року, Шольц повернувся до керівництва СДПН у Гамбурзі, а також був обраний заступником лідера партії. Він привів свою партію до перемоги на виборах у Гамбурзі в 2011 році, був обраний бургомістром і перебував на цій посаді до 2018 року.



10 серпня 2020 року на пропозицію лідерів СДПН Саскії Ескен та Норберт Вальтер-Боржанс Олаф Шольц був висунутий кандидатом у бундесканцлери на федеральних виборах 2021 року. Соціологічні дослідження показували, що він був найбільш популярним «лівим» політиком країни. У результаті партійний з’їзд 96,2% голосів віддав за те, щоб Шольц став кандидатом у канцлери.



Шольц про Україну



Перебуваючи у статусі кандидата в канцлери наприкінці вересня цього року, Шольц заявив, що виступає за збереження транзиту російського газу через Україну. «Важливо, щоб було враховано гарантії, пов'язані з його використанням («Північний потік – 2»). Щоб Україна залишалася транзитною державою і щоб ми подбали про те, щоб забезпечення деяких країн Східної Європи газом, наприклад, не було під загрозою з боку Росії», – говорив він. Загалом Олаф Шольц нечасто згадував Україну принаймні під час виборчої кампанії до Бундестагу. Заявляв, що Крим окупований Росією, яка чинить агресію проти України на сході та в Азовському морі. Він бачить Україну в майбутньому одним із ключових продавців водню для Німеччини, яка декларує скорочення викопного палива «Я докладно спілкувався з представниками України, які вийшли на мене. У їхньому поданні ми дуже допомагаємо їм у проєкті, який має велике значення для Німеччини, а саме – вхід у водневу економіку. Вони твердо переконані, що зможуть стати виробниками водню з відновлюваних джерел, який, між іншим, може транспортуватися і трубопроводом, який зараз транспортує газ», – говорив Шольц під час телевізійних дебатів під час виборчої кампанії.



Коаліційна угода нового уряду Німеччини містить пункт, де вказано готовність підтримувати рух України до членства в Європейському Союзі. «Ми працюватимемо спільно з ЄС та його державами-членами над подальшим розвитком «Східного партнерства». Такі держави, як Україна, Молдова та Грузія, які прагнуть членства в ЄС, мають отримати можливість наближатися (до цього) шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки», – йдеться у тексті угоди.



Після визначення канцлера коаліція почала формувати уряд. Імена більшості міністрів лідери більшості у новому Бундестазі обіцяють оприлюднити наступного тижня. Але вже зараз відомо, хто обіймає одну з ключових посад – очолить Міністерство закордонних справ. Міністром стане солідер «зелених» Анналена Бербок.



Вона виступає проти того, щоб Німеччина підтримувала трубопровід «Північний потік – 2». У той самий час, Бербок вважає недоцільним членство України в НАТО через конфлікт з Росією. Інший солідер партії «зелених» Роберт Габек очолить Міністерство з клімату та економіки, а лідер вільних демократів Крістіан Лінднер стане міністром фінансів. Лінднер виступає за збереження санкцій проти РФ, але бачить їх індивідуальнішими, точковими. Водночас він застерігає Росію від шантажу України у питаннях постачання газу до України. Як і інші партнери коаліції, виступає проти надання Україні членства в НАТО.