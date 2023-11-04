Що буде з Москвою та Санкт-Петербургом у разі ядерного удару?

08:26 04 листопада Київ, Україна

Постійне звучання ядерної загрози з боку Росії змушує замислитись про можливі наслідки у разі його застосування. Не забуватимемо, що, за словами заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, ядерна зброя має важливе значення для існування Росії, це та сама "скріпа", яка збирає цю державу в купу.

А що буде з державою та її "скріпами", якщо ядерний удар прилетить у відповідь?

Видання Newsweek змоделювало ядерний удар по Москві та Санкт-Петербургу, щоб з'ясувати, якими були б наслідки для мешканців цих міст. У російській столиці кількість загиблих від ядерного удару новою бомбою Пентагону оцінюється більш ніж у 311 тисяч людей.

Зазначається, що гравітаційна бомба B61-13 потужністю 360 кілотонн може завдати істотних збитків Москві з 12,6 млн жителів.. Число загиблих від ядерного удару новою бомбою Пентагону оцінюється в 311 480 осіб, а поранених – 868 860 осіб.

Кожен, хто знаходиться в радіусі трохи більше 3 км від місця вибуху, відчуває вплив настільки високого рівня радіації, що помре протягом місяця, а 15% тих, хто вижив, пізніше помруть від раку, пише Newsweek.

За даними сервісу Nukemap, за допомогою якого проводився розрахунок, приблизно за 3 км від місця вибуху бомби впадуть будівлі, виникнуть пожежі. Все, що знаходиться в радіусі приблизно 1 км від місця вибуху, буде знищено вогненною кулею.

Якщо бомбу B61-13 буде скинуто на Санкт-Петербург, її ефект може виявитися ще більш руйнівним: загине близько 360 150 осіб, буде поранено 685 930 людей.

Нагадаємо, у травні близько третини (29%) мешканців Росії вважали, що Кремль готовий застосувати ядерну зброю проти України "у разі потреби", зворотної думки дотримувалися 60%.