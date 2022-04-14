Члени передвиборчого штабу Байдена зайняли ключові посади в адміністрації

Демократ Джо Байден продовжує формувати свою майбутню команду, так, дев'ять ключових посад в адміністрації президента отримали помічники по передвиборчій кампанії.
Про це йдеться в офіційній заяві, розміщеній на сайті штабу Байдена - Харріс.
Байден формує різноманітну команду керівників менш ніж через тиждень після призначення свого керівника.
Перелік:
Байден формує різноманітну команду керівників менш ніж через тиждень після призначення свого керівника.
Перелік:
- Менеджер передвиборчої кампанії демократа Джен О'Меллі Діллон буде призначена заступником керівника апарату співробітників Білого дому Рона Клайна.
- Головний політичний стратег в штабі Байдена Майк Донілон стане старшим радником президента. Радниками глави адміністрації США будуть також Стів Річчеті і Дана Римус. Вони були помічниками Байдена під час передвиборчих перегонів.
- Член Палати представників Конгресу США від штату Луїзіана Седрік Річмонд, який є співголовою передвиборчої кампанії Байдена, стане старшим радником президента, а також буде займатися в Білому домі зв'язками з громадськістю та ЗМІ.
- Джулі Родрігес буде курувати в Білому домі питання, що стосуються міжвідомчої взаємодії.
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