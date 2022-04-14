Члени передвиборчого штабу Байдена зайняли ключові посади в адміністрації

10:34 18 листопада Київ, Україна

Демократ Джо Байден продовжує формувати свою майбутню команду, так, дев'ять ключових посад в адміністрації президента отримали помічники по передвиборчій кампанії.

Про це йдеться в офіційній заяві, розміщеній на сайті штабу Байдена - Харріс.



Байден формує різноманітну команду керівників менш ніж через тиждень після призначення свого керівника.



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