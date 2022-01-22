Члени Євросоюзу не проти введення зеленого сертифіката вакцинації

12:58 08 травень Київ, Україна

Той факт, що так звані COVID-паспорти будуть введені, вже не заперечується. Залишилося лише затвердити їх на міжнародному рівні. Як повідомляє глава Євроради Шарль Мішель, подальше обговорення створення коронавірусних сертифікатів лідери країн Євросоюзу домовилися знову продовжити 25 травня, щоб прийняти рішення з цього питання.

Глави держав ЄС на зустрічі в Порто напередодні обговорили питання, пов'язані з коронавірусом.

"Ми говорили вчора про зелені сертифікати. Ми домовилися, що 25 травня (на наступному саміті лідерів ЄС - ред.) ми повернемося до цієї теми з метою знайти спільне рішення з цього важливого питання", - сказав він.

Нагадаємо, що в Данії ввели COVID-паспорт ще 6 квітня. Документ про тестування або вакцинацію потрібно пред'являти при відвідуванні кафе і перукарень.

Також цифрові COVID-паспорти запустили у Франції. Дані про вакцинацію і тестування французів відображаються в мобільному додатку TousAntiCovid.