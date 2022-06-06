Число користувачів VPN в Росії з початку вторгнення зросло в 15 разів

19:45 06 червня Київ, Україна

Число користувачів VPN-сервісів у Росії злетіло в 15 разів за три місяці. Блокування оминає кожен четвертий веб-серфер, свідчать розрахунки The Times.



Якщо в лютому VPN користувалися 1,6 млн росіян, то в травні їхня кількість досягла 24 млн. Сервіси дозволяють приховувати місце розташування та відвідувати заблоковані сайти.



При цьому, за даними Mediascope, у квітні інтернетом користувалися 97,5 млн. росіян у віці від 12 років.



На даний момент у країні заблоковано понад тисячу сайтів, у тому числі популярні соціальні мережі Facebook та Instagram. Раніше Тверський суд Москви визнав екстремістом їхнього власника — компанію Meta. За даними РБК, в результаті трафік до Instagram впав з 39 до 34 млн користувачів на день.



Під блокування також потрапили десятки незалежних ЗМІ, серед яких "Дощ", "Ехо Москви", BBC News, "Медуза", The Village, "Папір", "Крим.Реалії", "Тайга.інфо" та інші.



Наприкінці березня три VPN-сервіси - Amnezia VPN, Proton і HighLoad VPN - оголосили, що нададуть росіянам безкоштовний доступ до заблокованих після початку війни в Україні ЗМІ, соцмереж та сайтів некомерційних організацій.



Кілька днів тому Роскомнагляд застосував заходи щодо блокування VPN-сервісів у Росії. Регулятор визнав засоби обходу обмежень загрозою.



