Кількість загиблих працівників ООН у Секторі Гази зросла до 35

З початку нападу палестинських бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня у Секторі Гази загинули 35 співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт.
Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час засідання Ради Безпеки ООН 25 жовтня.
Він також заявив, що у притулках ООН у Секторі Гази ховаються близько 600 тис. внутрішньо переміщених людей. За оновленими даними, з початку військових дій у регіоні пошкоджено 40 об'єктів міжнародної організації.
Він також заявив, що у притулках ООН у Секторі Гази ховаються близько 600 тис. внутрішньо переміщених людей. За оновленими даними, з початку військових дій у регіоні пошкоджено 40 об'єктів міжнародної організації.
Він підкреслив, що невпинне бомбардування Гази ізраїльськими військами, кількість жертв серед цивільного населення та масштабна руйнація кварталів продовжують зростати та викликають глибоку тривогу.
Він зазначив, що народ Гази потребує постійної доставки допомоги.
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