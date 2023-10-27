Кількість загиблих працівників ООН у Секторі Гази зросла до 35

15:15 26 жовтня Київ, Україна

З початку нападу палестинських бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня у Секторі Гази загинули 35 співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт.

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час засідання Ради Безпеки ООН 25 жовтня.



Він також заявив, що у притулках ООН у Секторі Гази ховаються близько 600 тис. внутрішньо переміщених людей. За оновленими даними, з початку військових дій у регіоні пошкоджено 40 об'єктів міжнародної організації.

"Ми повинні вимагати, щоб усі сторони дотримувалися та поважали свої зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом; постійно дбати про збереження цивільного населення під час ведення військових дій та поважати та захищати лікарні та поважати недоторканність об'єктів ООН, які сьогодні є притулками для понад 600 000 палестинців", - йдеться у повідомленні.

Він підкреслив, що невпинне бомбардування Гази ізраїльськими військами, кількість жертв серед цивільного населення та масштабна руйнація кварталів продовжують зростати та викликають глибоку тривогу.

"Наші запаси палива в Газі в ООН закінчаться за кілька днів. Це була б ще одна катастрофа. Без палива не можна доставити допомогу, лікарні без електроенергії, а питну воду неможливо очистити чи навіть перекачати", - сказав генеральний секретар.

Він зазначив, що народ Гази потребує постійної доставки допомоги.