Чиновники зі США, Британії та ЄС відвідають ОАЕ, щоб припинити постачання товарів до росії — WSJ

Чиновники зі Сполучених Штатів, Великобританії та Євросоюзу цього тижня відвідають Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), щоб переконати владу цієї держави припинити постачання до росії товарів подвійного призначення, які кремль може використовувати у війні проти України.
Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на посадових осіб із США та ЄС.
За даними видання, офіційні особи з Вашингтона та столиць Євросоюзу відвідають ОАЕ в рамках колективних глобальних зусиль, спрямованих на те, щоб не допустити потрапляння до росії комп'ютерних чіпів, електронних компонентів та інших товарів подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування.
Співрозмовники розповіли журналістам, що вони все більше переймаються тим, що все більша кількість товарів західного виробництва потрапляє до росії через ОАЕ.
Зокрема, неназваний представник Держдепу США заявив журналістам WSJ, що офіційні особи звертаються за допомогою до всіх країн, які "використовуються для обходу експортних обмежень та перенаправлення заборонених товарів російським кінцевим споживачам".
До цього чиновники щодо санкцій зі США, Великобританії та ЄС відвідували Туреччину та Казахстан, щоб переконати владу цих країн не допустити потрапляння товарів подвійного призначення із Заходу на поле бою в Україні.
Згідно з даними про російську торгівлю, які зібрала Київська школа економіки, ОАЕ експортували до росії комп'ютерні компоненти та модулі на 149 млн доларів за перші п'ять місяців цього року, порівняно з 1 млн доларів за аналогічний період минулого року.
Водночас експорт комунікаційного обладнання зріс до 64 млн доларів з нуля за аналогічний період минулого року, а експорт електричного та електронного обладнання збільшився до 20 млн з 1 млн доларів.
Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на посадових осіб із США та ЄС.
За даними видання, офіційні особи з Вашингтона та столиць Євросоюзу відвідають ОАЕ в рамках колективних глобальних зусиль, спрямованих на те, щоб не допустити потрапляння до росії комп'ютерних чіпів, електронних компонентів та інших товарів подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування.
Співрозмовники розповіли журналістам, що вони все більше переймаються тим, що все більша кількість товарів західного виробництва потрапляє до росії через ОАЕ.
Зокрема, неназваний представник Держдепу США заявив журналістам WSJ, що офіційні особи звертаються за допомогою до всіх країн, які "використовуються для обходу експортних обмежень та перенаправлення заборонених товарів російським кінцевим споживачам".
До цього чиновники щодо санкцій зі США, Великобританії та ЄС відвідували Туреччину та Казахстан, щоб переконати владу цих країн не допустити потрапляння товарів подвійного призначення із Заходу на поле бою в Україні.
Згідно з даними про російську торгівлю, які зібрала Київська школа економіки, ОАЕ експортували до росії комп'ютерні компоненти та модулі на 149 млн доларів за перші п'ять місяців цього року, порівняно з 1 млн доларів за аналогічний період минулого року.
Водночас експорт комунікаційного обладнання зріс до 64 млн доларів з нуля за аналогічний період минулого року, а експорт електричного та електронного обладнання збільшився до 20 млн з 1 млн доларів.
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