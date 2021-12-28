Чилі: в Сенат переданий законопроєкт про евтаназію

10:12 21 квітень Київ, Україна

Нижня палата чилійського парламенту визнала гуманною процедуру евтаназії для осіб старше 18 років. Відповідний законопроєкт був схвалений у вівторок, 20 квітня.



Тепер законопроєкт буде розглядатися в Сенаті.



Згідно з документом, людині, яка бажає піти з життя, потрібно у двох лікарів отримати діагноз про те, що вона має серйозне і невиліковне захворювання. Також пацієнт повинен бути в свідомості при подачі запиту і довести, що він "страждає від нестерпних фізичних недуг".



Ініціатива спрямована на регулювання процедури, при якій лікар вводить людині ліки, що викликають смерть. Або ж медик сприяє самогубству, надаючи медпрепарат, який пацієнти приймають самі.



Раніше евтаназію легалізувала Португалія. Вона стала сьомою країною в світі, де невиліковно хворі можуть звернутися за допомогою до лікаря, щоб піти з життя.



Пізніше евтаназію узаконила Іспанія. Закон, прийнятий в березні, набуде чинності через три місяці. До того часу по регіонах мають бути створені комітети, які займуться розглядом запитів на відповідну процедуру.