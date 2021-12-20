Чикаго: Знесений пам'ятник Христофору Колумбу

14:08 24 липень Київ, Україна

Пам'ятник Христофору Колумбу знесений офіційною владою міста Чикаго (штат Іллінойс). Про це повідомили місцеві ЗМІ.

За їхньою інформацією, в ніч на п'ятницю, до монументу першовідкривача була пригнана важка техніка. Через дві години після цього пам'ятник був знятий з постаменту. В даний час точно невідомо, куди саме буде доставлена статуя.

Напередодні мер Лорі Лайтфут розпорядилася знести пам'ятник Колумбу з метою уникнення нової хвилі протестів проти расизму на зразок тих, що пройшли в Чикаго тиждень тому. Суперечки навколо ролі Христофора Колумба в історії США відбуваються через те, що статуї мореплавця нібито можуть ображати почуття вихідців з країн Карибського басейну.

17 липня в Чикаго пройшли масові акції протесту. Натовп наблизилася до пам'ятника Колумба, деякі протестуючі почали закидати забезпечують безпеку на демонстрації правоохоронців камінням, пляшками та іншими предметами. Кілька постраждалих поліцейських були госпіталізовані. В результаті заворушень постраждали щонайменше 18 правоохоронців, затримано 12 осіб.

Расові проблеми вийшли на перший план в США в зв'язку зі смертю афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота). Поліцейські використовували при його затриманні 25 травня жорсткий задушливий прийом. Флойд помер після цього в лікарні. Всі четверо брали участь в затриманні співробітників поліції звільнені, їм пред'явлені звинувачення.

Смерть Флойда спровокувала масові протести і заворушення по всій країні. На цьому тлі в США почалася чергова хвиля боротьби з пам'ятниками політичним діячам минулого. У деяких випадках вандали псували монументи видатним керівникам Конфедерації, яка об'єднувала штати рабовласницького Півдня під час Громадянської війни в США (1861-1865). Крім того, були знесені декілька пам'ятників мореплавцю Христофору Колумбу, а також статуя першого президента США Джорджа Вашингтона (1732-1799) в Портленді (штат Орегон).